Pri nehode na bicykli sa zranilo trojročné dievčatko. Nehoda sa stala v katastrálnom území obce Zlatná na Ostrove v okrese Komárno.
Záchranársky vrtuľník previezol zranené dieťa do nemocnice v Bratislave, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Cyklista viedol bicykel s detskou sedačkou, v ktorej sedela jeho dcéra. Z doposiaľ nezistených príčin došlo k zaseknutiu predného kolesa, čím došlo k pádu idúceho horského bicykla, skonštatovala polícia.
Dychová skúška 49-ročného cyklistu mala pozitívny výsledok. V dychu mu bolo nameraných 1,23 promile alkoholu. Poverený príslušník Policajného zboru vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.
Mimoriadne náročný chirurgický zákrok sa podaril lekárskemu tímu na chirurgickom oddelení v Nemocnici Agel Komárno.
Hnutie Slovensko vidí za súčasnou zahraničnou politikou ohrozenie občanov SR
Opozičné Hnutie Slovensko považuje neúčasť SR na rokovaní k ochrane proti dronom na východnej európskej hranici za priame ohrozenie bezpečnosti občanov SR.
Pavol Gašpar: Moja diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar na sociálnej sieti vyhlásil, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov.
Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov
V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.