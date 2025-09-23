  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 23.9.2025Meniny má Zdenka
14°Bratislava

Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov

  • DNES - 9:52
  • Košice
Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov

V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.

Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky – polícia, hasiči aj zdravotníci. Prebieha evakuácia častí nemocnice, pričom pre pacientov a personál sú pripravené evakuačné autobusy.

Budovu prehľadáva policajný psovod so služobným psom, ktorý kontroluje jednotlivé oddelenia vrátane lôžkových častí a pivničných priestorov. Polícia zároveň ubezpečila, že na mieste sú vykonávané všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.

Celý prípad je aktuálne v štádiu preverovania a vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NRSR: Poslanci začínajú 3. týždeň schôdze diskusiou o konsolidačnom balíku

NRSR: Poslanci začínajú 3. týždeň schôdze diskusiou o konsolidačnom balíku

DNES - 9:30Domáce

Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú v utorok tretí rokovací týždeň 39. schôdze diskusiou o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní.

PS žiada odvolanie Pavla Gašpara z postu šéfa tajnej služby

PS žiada odvolanie Pavla Gašpara z postu šéfa tajnej služby

DNES - 9:10Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara z pozície riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS).

Trestne stíhaný Daniel Bombic ostáva vo väzbe

Trestne stíhaný Daniel Bombic ostáva vo väzbe

DNES - 8:52Domáce

Trestne stíhaný Daniel B. ostáva vo väzbe. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.

Marta Šimečková sa bude brániť trestným oznámením voči urážaniu zo strany premiéra

Marta Šimečková sa bude brániť trestným oznámením voči urážaniu zo strany premiéra

DNES - 5:11Domáce

Marta Šimečková, matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu.

Vosveteit.sk
Evolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deňEvolúcia nám možno „nainštalovala“ chuť na alkohol. Šimpanzy ho pijú každý deň
Znepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváreZnepokojujúce nové video ukazuje robota, ktorý predvádza neuveriteľne realistické výrazy tváre
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardáchBrusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?
V zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňochV zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňoch
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP