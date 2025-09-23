Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov
V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.
Na miesto boli okamžite vyslané všetky záchranné zložky – polícia, hasiči aj zdravotníci. Prebieha evakuácia častí nemocnice, pričom pre pacientov a personál sú pripravené evakuačné autobusy.
Budovu prehľadáva policajný psovod so služobným psom, ktorý kontroluje jednotlivé oddelenia vrátane lôžkových častí a pivničných priestorov. Polícia zároveň ubezpečila, že na mieste sú vykonávané všetky potrebné bezpečnostné opatrenia.
Celý prípad je aktuálne v štádiu preverovania a vyšetrovania.
NRSR: Poslanci začínajú 3. týždeň schôdze diskusiou o konsolidačnom balíku
Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú v utorok tretí rokovací týždeň 39. schôdze diskusiou o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní.
PS žiada odvolanie Pavla Gašpara z postu šéfa tajnej služby
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara z pozície riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS).
Trestne stíhaný Daniel Bombic ostáva vo väzbe
Trestne stíhaný Daniel B. ostáva vo väzbe. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.
Marta Šimečková sa bude brániť trestným oznámením voči urážaniu zo strany premiéra
Marta Šimečková, matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu.