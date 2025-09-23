  • Články
PS žiada odvolanie Pavla Gašpara z postu šéfa tajnej služby

  DNES - 9:10
  Bratislava
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara z pozície riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.

Prezident a premiér musia okamžite konať. Takáto chodiaca paródia na tajného agenta ohrozuje záujmy a bezpečnosť Slovenska, zahraniční spravodajcovia mu nepovedia už ani ‚dobrý deň‘, nieto tajné informácie,“ vyhlásil predseda hnutia Michal Šimečka.

Denník Sme zverejnil v noci z pondelka (22. 9.) na utorok informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Gašpar pre Sme uviedol, že jeho bakalárska i diplomová práca sú v poriadku a informácie o plagiáte nazval klamstvami.

Zdroj: Info.sk, TASR
