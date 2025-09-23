PS žiada odvolanie Pavla Gašpara z postu šéfa tajnej služby
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara z pozície riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.
„Prezident a premiér musia okamžite konať. Takáto chodiaca paródia na tajného agenta ohrozuje záujmy a bezpečnosť Slovenska, zahraniční spravodajcovia mu nepovedia už ani ‚dobrý deň‘, nieto tajné informácie,“ vyhlásil predseda hnutia Michal Šimečka.
Denník Sme zverejnil v noci z pondelka (22. 9.) na utorok informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Gašpar pre Sme uviedol, že jeho bakalárska i diplomová práca sú v poriadku a informácie o plagiáte nazval klamstvami.
Bombová hrozba v košickej nemocnici: Polícia evakuuje pacientov
V Železničnej nemocnici v Košiciach dnes vypukol poplach po tom, čo na jej oficiálnu adresu dorazil anonymný e-mail s oznámením o uloženej bombe.
NRSR: Poslanci začínajú 3. týždeň schôdze diskusiou o konsolidačnom balíku
Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú v utorok tretí rokovací týždeň 39. schôdze diskusiou o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok v druhom čítaní.
Trestne stíhaný Daniel Bombic ostáva vo väzbe
Trestne stíhaný Daniel B. ostáva vo väzbe. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.
Marta Šimečková sa bude brániť trestným oznámením voči urážaniu zo strany premiéra
Marta Šimečková, matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu.