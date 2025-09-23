Trestne stíhaný Daniel Bombic ostáva vo väzbe
Daniel B., obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti, ostáva vo väzbe. V utorok o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.
Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR poskytla Mária Horáková zo ŠTS.
„Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu žiadosť obžalovaného D. B. o prepustenie z väzby na slobodu zamietla.
Samosudkyňa väzbu obžalovaného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradila a písomný sľub obžalovaného neprijala,“ ozrejmila Horáková.
Prokurátor podal obžalobu na Daniela B. za 26 útokov opísaných v 12 bodoch pre zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu a pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.
Daniela B., na ktorého boli v minulosti vydané tri zatýkacie rozkazy, za prísnych bezpečnostných opatrení v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko.
