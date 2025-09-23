Harrisová cítila povinnosť upozorniť na nevhodnosť Bidenovej kandidatúry
- DNES - 8:04
- Washington
Bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová priznala, že ľutuje, že počas uplynulej prezidentskej kampane nevystúpila verejne so svojimi obavami ohľadom kandidatúry prezidenta USA Joea Bidena na druhé funkčné obdobie. Väčšina Američanov totiž považovala Bidena za príliš starého na výkon úradu.
„Mám a mala som určitú zodpovednosť, ktorú som mala splniť,“ povedala Harrisová v pondelok večer Rachel Maddowovej v televízii MSNBC vo svojom prvom živom televíznom rozhovore od volieb, informovala agentúra AP.
Toto vyjadrenie bývalej viceprezidentky bolo vysvetlením pasáže z jej knihy nazvanej 107 dní, ktorá sa zaoberá jej skúsenosťami s nahradením Bidena ako demokratického prezidentského kandidáta v roku 2024 po tom, čo sa rozhodol neuchádzať sa o znovuzvolenie. Harrisová nakoniec v prezidentských voľbách prehrala s republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom.
Vo svojej knihe Harrisová píše, že vo Washingtone každý hovoril, že Bidenovo rozhodnutie uchádzať sa o znovuzvolenie je „rozhodnutím Joea a Jill“ - Bidena a jeho manželky.
„Bolo to zodpovedné rozhodnutie alebo nerozvážnosť? S odstupom času si myslím, že to bola nerozvážnosť,“ napísala Harrisová v knihe. „Stávky boli jednoducho príliš vysoké. Nebola to voľba, ktorá by sa mala ponechať na osobnom egu alebo ambícii jednotlivca. Malo to byť viac než osobné rozhodnutie,“ konštatovala.
V rozhovore s Maddowovou Harrisová dodala, že keď v knihe píše o nerozvážnosti, myslí tým predovšetkým seba. Harrisová uviedla, že mala obavu, že keby Bidena odhovárala od kandidatúry na druhé funkčné obdobie, mohlo by to pôsobiť dojmom, že jej ide iba o vlastný prospech. Poukázala na to, že v roku 2020 sa uchádzala o nomináciu Demokratickej strany a mala dobrú pozíciu získať ju aj v ďalšom volebnom cykle.
Britskí experti odsúdili Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu
Tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom u dieťaťa existuje súvislosť, vyvolalo kritiku britských odborníkov.
Sikorski na pôde OSN vystríhal Rusko pred narušeniami vzdušného priestoru NATO
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok varoval Rusko pred dôsledkami ďalšieho narušenia vzdušného priestoru Poľska.
ABC: Nočná šou Jimmyho Kimmela sa od utorka vracia na obrazovky
Televízna šou Jimmy Kimmel Live! sa po týždňovej prestávke vráti na obrazovky v utorok 23. septembra, oznámil americký mediálny koncern Disney.
Peter Pellegrini sa v New Yorku stretol s generálnym tajomníkom OSN Guterresom
Pellegrini sa stretol s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a hovoril s ním o tom, ako posilniť finančnú stabilitu OSN, jej efektivitu i schopnosť plniť poslanie v oblasti mieru, rozvoja a ľudských práv.