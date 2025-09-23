  • Články
Britskí experti odsúdili Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu

  • DNES - 6:25
  • Londýn
Tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom u dieťaťa existuje súvislosť, vyvolalo kritiku britských odborníkov. Trump vo svojom vyhlásení v pondelok odporučil, aby sa Tylenol počas tehotenstva neužíval a vyjadril aj nepodložené obavy z očkovania.

Ako informovala agentúra DPA, britskí vedci upozorňujú, že paracetamol je bezpečný a jeho používanie počas tehotenstva matky jej dieťaťu neškodí. Štúdia zo Švédska vychádzajúca z dát 2,4 milióna pôrodov nezistila súvislosť medzi expozíciou paracetamolu a autizmom, ADHD či mentálnym postihnutím. Autizmus podľa odborníkov vzniká kombináciou genetických a iných faktorov, a obavy z paracetamolu by nemali odradiť ženy od potrebnej starostlivosti.

Web britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) uvádza, že „paracetamol je prvou voľbou lieku proti bolesti počas tehotenstva. Bežne sa užíva a dieťaťu neškodí.“

Profesor Dimitrios Siassakos z University College London doplnil, že autizmus je výsledkom viacerých faktorov, najmä genetických predispozícií a prípadného nedostatku kyslíka pri pôrode. „Akékoľvek zdanie zvýšeného rizika v dôsledku paracetamolu sa pri zohľadnení rodinnej anamnézy stratí,“ uviedol.

Mel Merrittová z britskej Národnej spoločnosti pre autizmus varovala, že dezinformácie prezidenta Trumpa a ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho ml. ohrozujú desiatky rokov výskumu a môžu vyvolať strach a stigmatizáciu rodín s autistickými deťmi. Odporučila hľadať informácie o autizme len na dôveryhodných weboch, napríklad NHS alebo Národnej spoločnosti pre autizmus.

DPA tiež informovala, že v štúdii fakulty verejného zdravia Harvardovej univerzity a Lekárskej fakulty Mount Sinai z augusta tohto roku sa píše, že expozícia acetaminofénu (Tylenolu) počas tehotenstva môže u detí zvýšiť riziko neurovývojových porúch vrátane autizmu a ADHD. Vedci však zároveň zdôraznili, že tento liek je dôležitý pri liečbe horúčky a bolesti u matiek, pričom dodali, že tieto príznaky by mohli ohroziť aj plod v maternici.

Odborníci upozorňujú, že nárast diagnostikovaných prípadov autizmu v USA je spôsobený najmä novou definíciou tejto poruchy, ktorá zahŕňa aj miernejšie prejavy na autistickom spektre, a zlepšenou diagnostikou.

Zdroj: Info.sk, TASR
