Utorok, 23.9.2025
ABC: Nočná šou Jimmyho Kimmela sa od utorka vracia na obrazovky

Televízna šou Jimmy Kimmel Live! sa po týždňovej prestávke vráti na obrazovky v utorok 23. septembra, oznámil americký mediálny koncern Disney.

Relácia komika Jimmyho Kimmela bola pozastavená minulý týždeň po jeho výrokoch o politickom zneužití vraždy influencera Charlieho Kirka, ktoré vyvolali živú diskusiu o slobode slova v USA.

Posledné dni sme s Jimmym Kimmelom viedli konštruktívne rozhovory a po týchto diskusiách sme sa rozhodli reláciu obnoviť v utorok,“ uviedla v pondelok spoločnosť Disney, ktorá je vlastníkom stanice ABC, kde sa Kimmelova šou vysiela.

ABC minulú stredu oznámila, že Kimmel, dlhodobý kritik staronového prezidenta USA Donalda Trumpa, bol z obrazovky stiahnutý „na dobu neurčitú“. Pár hodín pred tým Brendan Carr, šéf amerického telekomunikačného a mediálneho dozoru (FCC) a blízky spojenec Donalda Trumpa, označil Kimmelove výroky za „škandalózne“ a vyhrážal sa odobratím licencie staniciam, ktoré reláciu vysielajú.

Kimmel kritizoval pravicové kruhy za to, že sa Kirkovu vraždu snažia politicky zneužiť. Tvrdil tiež, že vrah - mladík vychovaný v rodine republikánov - konal inšpirovaný nenávisťou, ktorú podľa neho Kirk šíril.

Spoločnosť Disney vysvetlila, že rozhodnutie dočasne pozastaviť Kimmelovu reláciu bolo prijaté v záujme toho, „aby sa nezhoršila napätá situácia v emocionálne citlivom období pre našu krajinu“.

Toto rozhodnutie kritizovali nielen Kimmelovi kolegovia z branže a jeho publikum, ale aj hollywoodski herci ako Meryl Streep, Robert De Niro, Ben Affleck či Tom Hanks. Otvorený list mimovládnej organizácie Americká únia občianskych slobôd (ACLU), v ktorom označila pozastavenie Kimmelovej relácie za „temný okamih pre slobodu prejavu v našej krajine“, podpísalo celkovo viac ako 430 hercov, komikov, režisérov a scenáristov.

Zdroj: Info.sk, TASR
