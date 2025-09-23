  • Články
Marta Šimečková sa bude brániť trestným oznámením voči urážaniu zo strany premiéra

  • DNES - 5:11
  • Bratislava
Marta Šimečková, matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku, a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu.

Reagujú tak na víkendové vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o zneužívaní verejných finančných zdrojov či podvodnom konaní. Šimečková o tom informovala na sociálnej sieti.

Odmieta tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie sa. Pripúšťa, že v minulosti urobili aj množstvo chýb, deklaruje však, že nikdy sa nechceli pred zodpovednosťou za omyly skrývať. Zdôrazňuje, že to platí aj teraz. Ubezpečuje, že ak zo zákona na to určená inštitúcia rozhodne, že sú povinné niečo do štátneho rozpočtu vrátiť, budú to akceptovať a financie vrátia.

Samotný fakt, že sme sa uchádzali v tomto aj iných rokoch na fórum o podporu z Fondu pre umenie aj z Fondu pre ľudské práva, je úplne normálna vec,“ konštatuje Šimečková poukazujúc na to, že veľké projekty ako konferencie či festivaly sa uchádzajú o podporu z viacerých verejných zdrojov. Podotýka, že každá inštitúcia financovala inú časť projektu a pripomína, že ak by bol projekt prostriedkom na ich obohatenie sa, nedávali by doň vlastné peniaze.„Trestné oznámenie na nás síce nepodal Robert Fico, ale urobil to už niekto iný. Budeme plne spolupracovať s orgánmi, ktoré sa na nás obrátia,“ odkazuje Šimečková.

Premiér na sobotňajšej (20. 9.) tlačovej konferencii vyhlásil, že matka Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka matka predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.

Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu. Tvrdí, že to premiér robí lebo je „v koncoch“ a má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
