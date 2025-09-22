Táto chyba pri hygiene trojnásobne zvyšuje riziko rakoviny pankreasu
Rozsiahla štúdia priniesla ďalší dôkaz o tom, že zdravie ústnej dutiny je priamo prepojené s celkovým zdravím tela.
Vedci zistili, že prítomnosť určitých baktérií a húb v ústach môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny pankreasu až 3,5-násobne. Je to ďalší dôvod, prečo by ľudia nemali podceňovať pravidelné čistenie zubov a používanie zubnej nite.
Podľa vedcov škodlivé baktérie môžu cestovať prehltnutými slinami až do pankreasu a tam spôsobiť zápal, ktorý vedie k vzniku nádoru. Nová štúdia publikovaná v prestížnom časopise JAMA Oncology presne identifikovala, ktoré konkrétne mikróby a v akej kombinácii predstavujú najväčšie nebezpečenstvo.
„Je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že čistenie zubov kefkou a niťou môže nielen pomôcť predchádzať ochoreniam ďasien, ale môže chrániť aj pred rakovinou,“ uviedol v tlačovej správe spoluautor štúdie Richard Hayes.
V rámci štúdie vedci analyzovali genetický materiál mikróbov zo slín 122 000 mužov a žien. Účastníkov následne sledovali v priemere deväť rokov, aby zaznamenali výskyt nádorov. Z celkového počtu účastníkov sa u 445 vyvinula rakovina pankreasu. Ich vzorky porovnali s kontrolnou skupinou 445 ľudí, ktorí zostali zdraví.
Analýza odhalila, že tri špecifické bakteriálne patogény spojené s ochorením ďasien – P. gingivalis, E. nodatum a P. micra – boli spojené so zvýšeným rizikom rakoviny pankreasu. Okrem toho našli ďalších 13 druhov baktérií a jednu hubu rodu Candida, ktoré riziko zvyšovali. Naopak, osem iných baktérií bolo spojených so zníženým rizikom.
Kombinácia týchto 27 mikróbov zvýšila podľa tímu šancu na vznik rakoviny pankreasu viac ako trojnásobne.
Sliny ako nástroj na včasnú diagnostiku rakoviny pankreasu
Výsledky štúdie otvárajú dvere k novým metódam diagnostiky. Vedcom sa po prvýkrát podarilo vyvinúť nástroj, ktorý by na základe zloženia mikróbov v slinách dokázal odhadnúť riziko vzniku ochorenia u konkrétneho človeka.
„Profilovaním bakteriálnych a plesňových populácií v ústach by onkológovia mohli identifikovať tých, ktorí najviac potrebujú skríning rakoviny pankreasu,“ vysvetlila spoluautorka štúdie Jiyoung Ahn.
Ide o dôležité zistenie, pretože rakovina pankreasu má veľmi nízku mieru prežitia. Viac ako polovica ľudí zomiera do troch mesiacov od stanovenia diagnózy. Včasné odhalenie je kľúčové na to, aby oveľa viac ľudí dostalo šancu na potenciálne život zachraňujúcu liečbu.
