Francúzsko v pondelok na medzinárodnej konferencii o dvojštátnom riešení konfliktu na Blízkom východe organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. Valného zhromaždenia OSN uznalo Palestínsky štát. TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.

Francúzsko dnes uznalo Palestínsky štát,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým, že tak spravil pre „mier medzi Izraelom a Palestínčanmi“. „Preto, verný historickému záväzku mojej krajiny voči Blízkemu východu, k mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, vyhlasujem, že dnes Francúzsko uznalo Palestínsky štát,“ pokračoval.

Šéf Elyzejského paláca vo svojom úvodnom prejave uviedol, že „nadišiel čas na mier“. „Nikdy neprestaneme s naším existenčným bojom proti antisemitizmu. Chceme, aby sa dva štáty žijúce vedľa seba v mieri a bezpečí, stali realitou. V súčasnosti však Izrael ďalej rozširuje svoju vojenskú operáciu v Gaze s deklarovaným cieľom zničiť Hamas. Státisíce ľudí boli vysídlené, zranené, hladujú, sú traumatizované. Ich životy sú stále ničené,“ pokračoval.

Francúzsky prezident doplnil, že na území novouznaného Palestínskeho štátu neotvorí svoje veľvyslanectvo, dokým v konflikte v Pásme Gazy nebude uzavreté prímerie a nebudú prepustení všetci izraelskí rukojemníci. Macron avizoval, že počas konferencie uzná palestínsku štátnosť ešte niekoľko ďalších krajín.

Macron ešte koncom júla oznámil, že jeho krajina na septembrovom Valnom zhromaždení OSN uzná Palestínsky štát. Na sociálnej sieti X vysvetlil, že pre tento krok sa rozhodol v súlade so svojím dlhodobým záväzkom k spravodlivému a trvalému mieru na Blízkom východe.

Palestínsky štát v nedeľu uznali i Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália a Portugalsko. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británia tak urobila napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s takto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney. Starmer už v júli avizoval, že Spojené kráľovstvo uzná palestínsku štátnosť, pokiaľ Izrael nepodnikne „podstatné“ kroky vrátane dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy.

Rozhodnutie štvorice krajín Izrael v reakcii odsúdil. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne, a prisľúbil, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Palestínsky štát celkovo uznáva vyše 140 krajín sveta, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko. Spomedzi krajín v 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznávajú okrem už zmienených napríklad aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko či aj Slovensko.

