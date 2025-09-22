  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
21°Bratislava

Pozor na tento výrobok značky Curaprox, obsahuje nebezpečnú látku

  • DNES - 21:29
  • Bratislava
Pozor na tento výrobok značky Curaprox, obsahuje nebezpečnú látku

Z viacerých trhov sťahujú obľúbené produkty značky Curaprox.

Spoločnosť Curaden, výrobca populárnych produktov ústnej hygieny, potvrdila nález nebezpečnej látky vo svojich výrobkoch značky Curaprox.

Po varovaní od Slovinskej organizácie na ochranu spotrebiteľov (ZPS) a následných vlastných testoch firma priznala, že viaceré šarže cumlíkov značky Curaprox obsahujú zvýšené množstvo bisfenolu A (BPA).

Spoločnosť Curaden o tom informovala na svojej stránke. Sieť drogérií dm drogerie markt, ktorá je jedným z predajcov, už produkt okamžite sťahuje z pultov.

Foto: mojadm.sk

Problémy odhalili testy ZPS a následne na tieto zistenia reagovala aj spoločnosť Curaden. „Vykonali sme ďalšie testy nezávislými laboratóriami, ktoré tieto nálezy, bohužiaľ, potvrdili,“ uviedol výrobca vo svojom oficiálnom vyhlásení.

Z trhu sťahujú produkt CURAPROX baby GROW WITH LOVE cumeľ, 1 ks, konkrétne šarže: 006, 007, 008, 009, 010 a 011. Číslo šarže môžu rodičia nájsť vytlačené na pravej prednej strane cumlíka.

Foto: curaden.com

BPA našli len vo farebnej časti

Výrobca spresnil, kde presne sa nebezpečná látka nachádza. „Zvýšený obsah BPA bol identifikovaný iba vo farebnej časti cumlíka. V silikónovej časti, ktorú si dieťa vkladá do úst, BPA zistené nebolo,“ uvádza Curaden. Napriek tomu, vzhľadom na potenciálne riziko, spoločnosť prijala opatrenia.

„Bezpečnosť detí a našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou, preto vám odporúčame cumlíky prestať používať. Zároveň sme zastavili predaj produktu a rozhodli o jeho stiahnutí z trhu,“ dodala firma.

Bisfenol A je chemická látka, ktorá môže narúšať hormonálny systém, a preto je jej použitie vo výrobkoch pre najmenšie deti prísne regulované.

Sieť dm drogerie markt, ktorá cumlíky predávala, vyzýva zákazníkov, aby výrobok z dotknutých šarží okamžite prestali používať a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne. "Prosíme vás, aby ste predmetný výrobok nepoužívali a priniesli ho do ktorejkoľvek dm predajne, kde vám naši zamestnanci poskytnú ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení," uvádza dm.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred NRSR

Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred NRSR

DNES - 17:10Ekonomické

Konfederácia odborových zväzov SR organizuje 30. septembra pred Národnou radou SR v Bratislave protestné zhromaždenie proti súčasnej podobe konsolidácie verejných financií.

Krajčí upozorňuje na ohrozenie peňazí z plánu obnovy pre nemocnicu v Bojniciach

Krajčí upozorňuje na ohrozenie peňazí z plánu obnovy pre nemocnicu v Bojniciach

DNES - 15:58Ekonomické

Exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí kritizuje zaradenie rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do plánu obnovy.

SAV: Podiel obyvateľstva na Slovensku v energetickej chudobe vzrástol na 18 %

SAV: Podiel obyvateľstva na Slovensku v energetickej chudobe vzrástol na 18 %

DNES - 13:22Ekonomické

Slovensko patrí k európskym krajinám s najvyšším podielom výdavkov na energie na celkových príjmoch. Situácia sa v priebehu času zhoršuje, pričom podiel obyvateľstva v energetickej chudobe narástol na 18 %.

ECB: Spotrebitelia v eurozóne pre clá znižujú výdavky a vyhýbajú sa tovaru z USA

ECB: Spotrebitelia v eurozóne pre clá znižujú výdavky a vyhýbajú sa tovaru z USA

DNES - 11:55Ekonomické

Spotrebitelia v eurozóne zmenili svoje návyky pre obavy z amerických ciel. Znížili diskrečné výdavky a odklonili sa od amerických produktov.

Vosveteit.sk
Brusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardáchBrusel zaťahuje opraty. Facebook, TikTok aj Temu môžu dostať pokuty v miliardách
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?
V zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňochV zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňoch
Dokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPTDokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPT
POZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje hesláPOZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje heslá
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP