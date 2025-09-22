Pozor na tento výrobok značky Curaprox, obsahuje nebezpečnú látku
- DNES - 21:29
- Bratislava
Z viacerých trhov sťahujú obľúbené produkty značky Curaprox.
Spoločnosť Curaden, výrobca populárnych produktov ústnej hygieny, potvrdila nález nebezpečnej látky vo svojich výrobkoch značky Curaprox.
Po varovaní od Slovinskej organizácie na ochranu spotrebiteľov (ZPS) a následných vlastných testoch firma priznala, že viaceré šarže cumlíkov značky Curaprox obsahujú zvýšené množstvo bisfenolu A (BPA).
Spoločnosť Curaden o tom informovala na svojej stránke. Sieť drogérií dm drogerie markt, ktorá je jedným z predajcov, už produkt okamžite sťahuje z pultov.
Foto: mojadm.sk
Problémy odhalili testy ZPS a následne na tieto zistenia reagovala aj spoločnosť Curaden. „Vykonali sme ďalšie testy nezávislými laboratóriami, ktoré tieto nálezy, bohužiaľ, potvrdili,“ uviedol výrobca vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Z trhu sťahujú produkt CURAPROX baby GROW WITH LOVE cumeľ, 1 ks, konkrétne šarže: 006, 007, 008, 009, 010 a 011. Číslo šarže môžu rodičia nájsť vytlačené na pravej prednej strane cumlíka.
Foto: curaden.com
BPA našli len vo farebnej časti
Výrobca spresnil, kde presne sa nebezpečná látka nachádza. „Zvýšený obsah BPA bol identifikovaný iba vo farebnej časti cumlíka. V silikónovej časti, ktorú si dieťa vkladá do úst, BPA zistené nebolo,“ uvádza Curaden. Napriek tomu, vzhľadom na potenciálne riziko, spoločnosť prijala opatrenia.
„Bezpečnosť detí a našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou, preto vám odporúčame cumlíky prestať používať. Zároveň sme zastavili predaj produktu a rozhodli o jeho stiahnutí z trhu,“ dodala firma.
Bisfenol A je chemická látka, ktorá môže narúšať hormonálny systém, a preto je jej použitie vo výrobkoch pre najmenšie deti prísne regulované.
Sieť dm drogerie markt, ktorá cumlíky predávala, vyzýva zákazníkov, aby výrobok z dotknutých šarží okamžite prestali používať a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne. "Prosíme vás, aby ste predmetný výrobok nepoužívali a priniesli ho do ktorejkoľvek dm predajne, kde vám naši zamestnanci poskytnú ďalšie informácie ohľadne postupu pri jeho vrátení," uvádza dm.
Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred NRSR
Konfederácia odborových zväzov SR organizuje 30. septembra pred Národnou radou SR v Bratislave protestné zhromaždenie proti súčasnej podobe konsolidácie verejných financií.
Krajčí upozorňuje na ohrozenie peňazí z plánu obnovy pre nemocnicu v Bojniciach
Exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí kritizuje zaradenie rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do plánu obnovy.
SAV: Podiel obyvateľstva na Slovensku v energetickej chudobe vzrástol na 18 %
Slovensko patrí k európskym krajinám s najvyšším podielom výdavkov na energie na celkových príjmoch. Situácia sa v priebehu času zhoršuje, pričom podiel obyvateľstva v energetickej chudobe narástol na 18 %.
ECB: Spotrebitelia v eurozóne pre clá znižujú výdavky a vyhýbajú sa tovaru z USA
Spotrebitelia v eurozóne zmenili svoje návyky pre obavy z amerických ciel. Znížili diskrečné výdavky a odklonili sa od amerických produktov.