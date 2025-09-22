Prezident: Štátne sviatky by pri rušení voľna nemali byť kategorizované
Prezident SR Peter Pellegrini vyzýva vládu i parlament, aby štátne sviatky, pri ktorých navrhujú v rámci konsolidácie rušiť dni pracovného pokoja, nerozdeľovali na rôzne kategórie.
Navrhuje, aby bolo pri všetkých rušenie pracovného pokoja len dočasné a aby sa po čase vyhodnotilo, či tento krok plní svoj účel. Uviedol to v New Yorku pre médiá. V prípade úvah o generálnom štrajku upozorňuje, že by to ešte viac ochromilo slovenskú ekonomiku, hoci rešpektuje právo občanov na vyjadrenie svojho názoru a nespokojnosti.
„Ak chcú zrušiť tri voľná počas štátnych sviatkov, nech to pri všetkých troch urobia dočasne a nech je pri všetkých troch šanca o dva alebo tri roky prehodnotiť, či to plní účel alebo nie. A či natrvalo zostanú zrušené alebo sa k nim naspäť vrátime,“ skonštatoval Pellegrini.
Vyzýva ich, aby nejatrili slovenskú spoločnosť tým, že sviatky rozdeľujú do niekoľkých kategórií, keď 17. november by sa mal zrušiť natrvalo a pri ďalších dvoch sa hovorí o dočasnom pozastavení alebo zrušení dňa pracovného pokoja. Vláda by podľa neho nemala robiť zo štátnych sviatkov rôzne kategórie, pretože sa sama rozhodla, že jeden považuje za menej významný a ďalšie dva za významnejšie. Odporúča preto zrušiť ich dočasne a po čase prehodnotiť skutočné efekty tohto rozhodnutia a či prináša do štátnej kasy požadovaný objem financií.
V prípade úvah o generálnym štrajku upozorňuje, že akýkoľvek veľký generálny štrajk ešte viac ochromí slovenskú ekonomiku a prispeje k potrebe ešte väčšieho balíka konsolidácie. Na druhej strane však, podľa vlastných slov, rešpektuje právo každého občana, ktorý dodržiava zákony, neohrozuje životy ani majetok, vyjadriť svoj negatívny postoj ku krokom vlády. Považuje to za prirodzené.
„Práve preto sa 17. novembra na námestiach štrngalo, aby sloboda slova a prejavu názoru mali navždy zostať úplne slobodnými,“ poznamenal Pellegrini. Zároveň si však nemyslí, že by mala byť u ľudí vzbudzovaná nádej, že generálnym štrajkom by malo dochádzať k zmene vlády alebo politického systému.
Je však tiež podľa neho dôležité veľmi pozorne sledovať, či konsolidačný balík ešte viacej nezníži ekonomickú aktivitu na Slovensku a krajina by sa tak mohla priblížiť až k recesii, čo si podľa neho nikto neželá.
