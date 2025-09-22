  • Články
Drucker: Je potrebná globálna spolupráca, aby AI slúžila spoločnému dobru

  • DNES - 18:51
  • New York
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker v pondelok vystúpil na podujatí Quantum Futures Breakfast v rámci 80. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Drucker v prejave zdôraznil potrebu globálnej spolupráce a prijatia spoločných pravidiel v oblasti umelej inteligencie. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy ministerstva.

Podujatie v Spojených štátoch spojilo zástupcov vlád, súkromného sektora, výskumných inštitúcií a OSN s cieľom diskutovať o budúcnosti kvantových technológií a ich prínose pre ciele udržateľného rozvoja. Šéf rezortu školstva v prejave uviedol, že digitálne technológie a umelá inteligencia „pretvárajú samotné základy našich spoločností – to, ako sa učíme a pracujeme, ako chápeme pravdu“. Podľa jeho slov by bez kontroly mohli prehĺbiť nerovnosť a oslabiť rozvoj človeka. „Ak ich využijeme múdro, môžu sa stať našimi spojencami pri budovaní kreatívnejšieho a odolnejšieho sveta,“ podotkol Drucker.

Minister uviedol príklad zo Slovenska, kde sedem z desiatich študentov používa na študijné účely umelú inteligenciu. V prípade učiteľov však ide len o jedného zo štyroch a podľa ministra tak hrozí strata autority. Slovensko preto spustilo svoj Plán zodpovedného využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní. Od roku 2026 sa deti prostredníctvom neho naučia, ako umelá inteligencia funguje a ako ju používať kriticky, zodpovedne a bezpečne.

Už sme videli, čo sa stalo so sociálnymi sieťami: deti zostali nepripravené a doteraz platíme cenu v podobe úzkosti, závislostí a straty sústredenia. Tú istú chybu si s umelou inteligenciou nemôžeme dovoliť. Tentoraz musíme konať včas – aby sme chránili pozornosť a budovali odolnosť,” zdôraznil minister.

Vo svojom príhovore Drucker apeloval aj na potrebu globálnej spolupráce a prijatie spoločných pravidiel. „Nemôžeme si dovoliť čeliť tejto výzve izolovane. Potrebujeme spoluprácu, aby sme zabezpečili, že umelá inteligencia sa bude využívať pre spoločné dobro,“ dodal minister.

Podujatie Quantum Futures Breakfast sa konalo s cieľom preskúmať potenciál kvantových objavov pre riešenie globálnych problémov, podporiť medzinárodnú spoluprácu a otvoriť diskusiu o zodpovednosti a etike pri využívaní technológií budúcnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
