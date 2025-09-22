Horskí záchranári zasahovali v Jánošíkových dierach
Senior si poranil hlavu a končatiny.
Horskí záchranári pomáhali v pondelok popoludní v Malej Fatre 71-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal na modrom turistickom značenom chodníku vedúcom cez Jánošíkove diery. Pošmyknutím a následným pádom si privodil poranenie hlavy a dolnej aj hornej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Na pomoc mu vyrazili pozemne traja horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. „Po príchode na miesto muža vyšetrili, ošetrili a následne bol pacient na nosidlách transportovaný k hotelu, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedli z HZS.
