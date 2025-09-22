  • Články
Pondelok, 22.9.2025
26°Bratislava

Horí výrobná hala IKEA, na mieste zasahujú hasiči

  • DNES - 17:24
  • Bratislava/Malacky
Hasiči zasahujú pri požiari výrobnej haly.

Hasiči momentálne zasahujú pri požiari sila a dopravníkových pásov jednej z výrobných hál na Priemyselnej ulici v Malackách. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Zasahujúci hasiči využívajú aj výškovú techniku, na lokalizáciu požiaru je nasadených dokopy päť prúdov vody,“ približuje HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru ani výška výška materiálnej škody zatiaľ nie je známa.

Na mieste zasahujú hasiči z Malaciek a Bratislavy, ako aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Zohor, Lozorno, Studienka, Malacky a Veľké Leváre.

Záchranári na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Zásah nie je ukončený,“ uviedla pre TASR Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Udalosť nahlásili v pondelok krátko pred 14.30 h.

Požiar IKEA !

Uverejnil používateľ Martin Grujbar Pondelok 22. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
