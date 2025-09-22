Horí výrobná hala IKEA, na mieste zasahujú hasiči
Hasiči zasahujú pri požiari výrobnej haly.
Hasiči momentálne zasahujú pri požiari sila a dopravníkových pásov jednej z výrobných hál na Priemyselnej ulici v Malackách. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Zasahujúci hasiči využívajú aj výškovú techniku, na lokalizáciu požiaru je nasadených dokopy päť prúdov vody,“ približuje HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru ani výška výška materiálnej škody zatiaľ nie je známa.
Na mieste zasahujú hasiči z Malaciek a Bratislavy, ako aj dobrovoľné hasičské zbory obcí Zohor, Lozorno, Studienka, Malacky a Veľké Leváre.
Záchranári na miesto vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Zásah nie je ukončený,“ uviedla pre TASR Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Udalosť nahlásili v pondelok krátko pred 14.30 h.
Požiar IKEA !Uverejnil používateľ Martin Grujbar Pondelok 22. septembra 2025
