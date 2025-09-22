  • Články
Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred NRSR

Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred NRSR

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR organizuje 30. septembra pred Národnou radou SR v Bratislave protestné zhromaždenie proti súčasnej podobe konsolidácie verejných financií.

Cieľom je vysloviť jasný nesúhlas s tým, aby pracujúci boli opakovane tí, ktorí nesú najväčšiu ťarchu vládnych rozhodnutí, uviedla v pondelok KOZ.

KOZ SR vyzýva všetkých pracujúcich a verejnosť, aby sa pridali k protestu a spoločne dali najavo, že konsolidácia musí byť spravodlivá a nesmie ísť na úkor pracujúcich. Pracujúci už viac na svojich pleciach neunesú,“ upozornila konfederácia.

Odborári upozornili, že vláda a parlament postupujú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi a bez hľadania spravodlivejšieho rozdelenia ťarchy konsolidácie. Konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur obsahuje 22 opatrení, pričom na plecia pracujúcich má dopadnúť záťaž vo výške približne 814 miliónov eur - teda takmer 400 eur na každého zamestnaného človeka.

KOZ pripomenula, že sociálni partneri opakovane žiadali vecnú diskusiu a sami ponúkli alternatívne návrhy opatrení, ktoré by zabezpečili konsolidáciu verejných financií spravodlivejším spôsobom. Vláda však opäť predložila balík opatrení na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v poslednej chvíli a bez reálneho priestoru na úpravy.

Zdroj: Info.sk, TASR
