Odborári plánujú na koniec septembra protest proti konsolidácii pred NRSR
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR organizuje 30. septembra pred Národnou radou SR v Bratislave protestné zhromaždenie proti súčasnej podobe konsolidácie verejných financií.
Cieľom je vysloviť jasný nesúhlas s tým, aby pracujúci boli opakovane tí, ktorí nesú najväčšiu ťarchu vládnych rozhodnutí, uviedla v pondelok KOZ.
„KOZ SR vyzýva všetkých pracujúcich a verejnosť, aby sa pridali k protestu a spoločne dali najavo, že konsolidácia musí byť spravodlivá a nesmie ísť na úkor pracujúcich. Pracujúci už viac na svojich pleciach neunesú,“ upozornila konfederácia.
Odborári upozornili, že vláda a parlament postupujú bez skutočného dialógu so sociálnymi partnermi a bez hľadania spravodlivejšieho rozdelenia ťarchy konsolidácie. Konsolidačný balík v hodnote 2,7 miliardy eur obsahuje 22 opatrení, pričom na plecia pracujúcich má dopadnúť záťaž vo výške približne 814 miliónov eur - teda takmer 400 eur na každého zamestnaného človeka.
KOZ pripomenula, že sociálni partneri opakovane žiadali vecnú diskusiu a sami ponúkli alternatívne návrhy opatrení, ktoré by zabezpečili konsolidáciu verejných financií spravodlivejším spôsobom. Vláda však opäť predložila balík opatrení na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v poslednej chvíli a bez reálneho priestoru na úpravy.
