Krajčí upozorňuje na ohrozenie peňazí z plánu obnovy pre nemocnicu v Bojniciach
- DNES - 15:58
- Bratislava
Exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje zaradenie rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do plánu obnovy.
Tvrdí, že čerpanie financií môže byť ohrozené, pretože pri verejnom obstarávaní na projekt došlo k viacerým porušeniam zákona. Krajčí sa pritom odvoláva na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.
Poslanec priblížil, že Ministerstvo zdravotníctva SR uzavrelo s nemocnicou v rámci plánu obnovy zmluvu na 18,2 milióna eur na dva projekty. Išlo o výstavbu nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení. ÚVO podľa jeho slov zistil pochybenia pri verejnom obstarávaní v súvislosti s projektom výstavby nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie, na ktorý malo byť alokovaných 3,6 milióna eur. Ako ozrejmil, Trenčiansky samosprávny kraj uzavrel s víťaznou firmou zmluvu ešte v roku 2020 a financie z plánu obnovy mali preplatiť náklady na už zrealizovaný projekt.
„ÚVO zistil, a teraz dobre počúvajte, osem porušení zákona o verejnom obstarávaní,“ skonštatoval exminister. Pýta sa, ako sa takýto projekt mohol dostať do plánu obnovy. „Však ten, kto to tam dal, tak, samozrejme, okamžite riskoval peniaze, ktoré sme z plánu obnovy pýtali od Európskej komisie,“ skonštatoval Krajčí. Zdôraznil, že voči rozhodnutiu úradu sa nemožno odvolať. „V tomto prípade je jasné, že bojnická nemocnica, teda Trenčiansky samosprávny kraj, porušil verejné obstarávanie,“ dodal.
Krajčí si myslí, že vzhľadom na rozhodnutie ÚVO bude mať SR veľký problém dostať od Európskej komisie financie na tento projekt. „Ja som presvedčený, že ich dostať ani nemôžeme, tzn. o ne prídeme,“ povedal. Obáva sa tiež, či Komisia nebude posudzovať zmluvu ako celok, a teda nebude ohrozených celkových 18,2 milióna eur.
