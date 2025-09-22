  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
30°Bratislava

Rusi cielene útočia dronmi na civilistov na Ukrajine, tvrdí nezávislá komisia OSN

  • DNES - 15:14
  • Ženeva
Rusi cielene útočia dronmi na civilistov na Ukrajine, tvrdí nezávislá komisia OSN

Ruské ozbrojené sily pomocou dronov s krátkym dosahom cielene útočia na civilistov a civilnú infraštruktúru v Chersonskej, Dnepropetrovskej a Mykolajivskej oblasti na Ukrajine.

Vyplýva to z najnovšej správy Nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Ukrajinu Organizácie Spojených národov, ktorú predložila Rade OSN pre ľudské práva, píše TASR.

Vo všetkých troch oblastiach okolnosti útokov svedčia o úmysle páchateľov zabíjať, ubližovať a ničiť. Ruské ozbrojené sily vykonávali útoky z pozícií na ľavom brehu rieky Dneper pomocou dronov, ktoré umožňujú pozorovanie a sledovanie cieľov v reálnom čase. Prenasledovali obete, niekedy na veľké vzdialenosti, a zhadzovali na ne výbušniny, ktoré spôsobili smrť a zranenia,“ píše sa v správe.

Komisia v máji tohto roka dospela k záveru, že dronové útoky v Chersonskej oblasti boli rozsiahle a systematické a že predstavovali zločiny proti ľudskosti v podobe vraždy. Dôkazy teraz podľa správy naznačujú, že podobné útoky sa zameriavajú aj na civilistov a civilné objekty v Dnepropetrovskej a Mykolajivskej oblasti. Ich terčom sú neraz sanitky a ďalšie záchranné zložky.

Ruské útoky majú podľa vyšetrovacej komisie devastačný vplyv na civilné obyvateľstvo žijúce v dotknutých oblastiach a spôsobujú rozsiahle škody a skazu, v dôsledku čoho sa celé obce stali neobývateľnými a prestali fungovať základné služby a obchody. „Teror, ktorý medzi ľuďmi vyvolali, a následná atmosféra nátlaku prinútili tisíce civilistov opustiť svoje domovy,“ uviedla komisia.

Ruské kanály na platforme Telegram, ktoré prevádzkujú samotní operatívci alebo osoby blízke ruským dronovým silám, podľa správy zverejnili stovky videí, na ktorých sú zabíjaní alebo zranení civilisti. Podľa komisie to predstavuje vojnový zločin porušenia ľudskej dôstojnosti. Kanály okrem toho zverejnili vyhrážky, v ktorých oznamujú ďalšie útoky a vyzývajú obyvateľstvo, aby opustilo svoje domovy.

Komisia je presvedčená, že konanie ruskej armády môže predstavovať zločin proti ľudskosti v podobe násilného presídľovania obyvateľstva. K tejto otázke sa plánuje vrátiť vo svojej správe pre Valné zhromaždenie OSN v októbri.

Komisia sa takisto zaoberala tvrdeniami ruských úradov, že dronové útoky v daných oblastiach vykonávali aj ukrajinské ozbrojené sily. Uviedla však, že vyšetrovanie zatiaľ nebola schopná uzavrieť z dôvodu nedostatočného prístupu na príslušné územia, obavy o bezpečnosť svedkov a tiež skutočnosť, že Rusko neodpovedalo na otázky, ktoré mu adresovala.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

DNES - 13:09Zahraničné

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov.

Kremeľ označil tvrdenia o narušení vzdušného priestoru Estónska za nepodložené

Kremeľ označil tvrdenia o narušení vzdušného priestoru Estónska za nepodložené

DNES - 13:06Zahraničné

Za nepodložené označil Kremeľ v pondelok tvrdenia, že vzdušný priestor Estónska koncom minulého týždňa narušili tri ruské stíhačky, a tiež obvinil Tallinn, že sa snaží vyvolať konfrontačnú atmosféru.

NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska

NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska

DNES - 11:27Zahraničné

Veľvyslanci členských štátov NATO budú v utorok rokovať o narušení vzdušného priestoru Estónska ruskými bojovými stíhačkami, po ktorom Tallinn požiadal o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

DNES - 11:21Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok o 13.00 h otvorí svojím prejavom jesennú schôdzu parlamentu.

Vosveteit.sk
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?
V zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňochV zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňoch
Dokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPTDokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPT
POZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje hesláPOZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje heslá
Nie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštneNie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP