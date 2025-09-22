Rusi cielene útočia dronmi na civilistov na Ukrajine, tvrdí nezávislá komisia OSN
- DNES - 15:14
- Ženeva
Ruské ozbrojené sily pomocou dronov s krátkym dosahom cielene útočia na civilistov a civilnú infraštruktúru v Chersonskej, Dnepropetrovskej a Mykolajivskej oblasti na Ukrajine.
Vyplýva to z najnovšej správy Nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej komisie pre Ukrajinu Organizácie Spojených národov, ktorú predložila Rade OSN pre ľudské práva, píše TASR.
„Vo všetkých troch oblastiach okolnosti útokov svedčia o úmysle páchateľov zabíjať, ubližovať a ničiť. Ruské ozbrojené sily vykonávali útoky z pozícií na ľavom brehu rieky Dneper pomocou dronov, ktoré umožňujú pozorovanie a sledovanie cieľov v reálnom čase. Prenasledovali obete, niekedy na veľké vzdialenosti, a zhadzovali na ne výbušniny, ktoré spôsobili smrť a zranenia,“ píše sa v správe.
Komisia v máji tohto roka dospela k záveru, že dronové útoky v Chersonskej oblasti boli rozsiahle a systematické a že predstavovali zločiny proti ľudskosti v podobe vraždy. Dôkazy teraz podľa správy naznačujú, že podobné útoky sa zameriavajú aj na civilistov a civilné objekty v Dnepropetrovskej a Mykolajivskej oblasti. Ich terčom sú neraz sanitky a ďalšie záchranné zložky.
Ruské útoky majú podľa vyšetrovacej komisie devastačný vplyv na civilné obyvateľstvo žijúce v dotknutých oblastiach a spôsobujú rozsiahle škody a skazu, v dôsledku čoho sa celé obce stali neobývateľnými a prestali fungovať základné služby a obchody. „Teror, ktorý medzi ľuďmi vyvolali, a následná atmosféra nátlaku prinútili tisíce civilistov opustiť svoje domovy,“ uviedla komisia.
Ruské kanály na platforme Telegram, ktoré prevádzkujú samotní operatívci alebo osoby blízke ruským dronovým silám, podľa správy zverejnili stovky videí, na ktorých sú zabíjaní alebo zranení civilisti. Podľa komisie to predstavuje vojnový zločin porušenia ľudskej dôstojnosti. Kanály okrem toho zverejnili vyhrážky, v ktorých oznamujú ďalšie útoky a vyzývajú obyvateľstvo, aby opustilo svoje domovy.
Komisia je presvedčená, že konanie ruskej armády môže predstavovať zločin proti ľudskosti v podobe násilného presídľovania obyvateľstva. K tejto otázke sa plánuje vrátiť vo svojej správe pre Valné zhromaždenie OSN v októbri.
Komisia sa takisto zaoberala tvrdeniami ruských úradov, že dronové útoky v daných oblastiach vykonávali aj ukrajinské ozbrojené sily. Uviedla však, že vyšetrovanie zatiaľ nebola schopná uzavrieť z dôvodu nedostatočného prístupu na príslušné územia, obavy o bezpečnosť svedkov a tiež skutočnosť, že Rusko neodpovedalo na otázky, ktoré mu adresovala.
