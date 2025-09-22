  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
30°Bratislava

Na letisku v Berlíne treba po kybernetickom útoku počítať s čakaním

  • DNES - 14:17
  • Bratislava
Na letisku v Berlíne treba po kybernetickom útoku počítať s čakaním

Po kybernetickom útoku na letisku Berlín-Brandenbursko sa musia cestujúci na začiatku týždňa pripraviť na dlhšie čakacie lehoty pri odbavení a odovzdávaní batožiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.

Zatiaľ nedošlo k väčším meškaniam alebo zrušeniam letov, avšak situácia sa môže meniť. Letisko odporúča cestujúcim, aby si letenky zabezpečili vopred online a využili samoobslužné automaty na odovzdanie batožiny,“ doplnil rezort.

Upozornil, že vzhľadom na spiatočné lety tisícov účastníkov Berlínskeho maratónu z nedele (21. 9.) sa očakávajú väčšie meškania. „Letisko už stiahlo zamestnancov z iných oddelení na pomoc s odbavením. Naďalej nie je jasné, kedy budú technické problémy úplne vyriešené,“ dodalo MZVEZ.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NSK: Šírenie žltačky je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne

NSK: Šírenie žltačky je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne

DNES - 13:49Domáce

Šírenie žltačky v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická.

Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá

Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá

DNES - 13:02Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá. Reagovalo tak na pondelkové vyjadrenia opozície na tému organizovania generálneho štrajku 17. novembra.

Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu

Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu

DNES - 13:01Domáce

Muž umožnil trom osobám nedovolene prekročiť hranicu medzi Českom a Slovenskom. Vyšetrovateľ začal preto trestné stíhanie vo veci zločinu prevádzačstva. Hrozí mu za to trest jeden až päť rokov odňatia slobody.

ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace

ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace

DNES - 12:32Domáce

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace.

Vosveteit.sk
Netflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinkaNetflix ťa na konci septembra zasype bombami. Prichádza Spartacus, Alice in Borderland aj upírska horúca novinka
Pápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkazPápež Lev XIV. odmietol svojho AI klona. Elon Musk mu hneď poslal tvrdý odkaz
Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!Laserová zbraň Apollo zneškodnila 200 dronov, pričom ani nebola zapojená do elektriny. Takto vyzerá budúcnosť vojny!
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?
V zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňochV zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňoch
Dokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPTDokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPT
POZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje hesláPOZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje heslá
Nie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštneNie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP