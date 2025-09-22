Na letisku v Berlíne treba po kybernetickom útoku počítať s čakaním
Po kybernetickom útoku na letisku Berlín-Brandenbursko sa musia cestujúci na začiatku týždňa pripraviť na dlhšie čakacie lehoty pri odbavení a odovzdávaní batožiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
„Zatiaľ nedošlo k väčším meškaniam alebo zrušeniam letov, avšak situácia sa môže meniť. Letisko odporúča cestujúcim, aby si letenky zabezpečili vopred online a využili samoobslužné automaty na odovzdanie batožiny,“ doplnil rezort.
Upozornil, že vzhľadom na spiatočné lety tisícov účastníkov Berlínskeho maratónu z nedele (21. 9.) sa očakávajú väčšie meškania. „Letisko už stiahlo zamestnancov z iných oddelení na pomoc s odbavením. Naďalej nie je jasné, kedy budú technické problémy úplne vyriešené,“ dodalo MZVEZ.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
NSK: Šírenie žltačky je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne
Šírenie žltačky v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická.
Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá
Opozičné Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá. Reagovalo tak na pondelkové vyjadrenia opozície na tému organizovania generálneho štrajku 17. novembra.
Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu
Muž umožnil trom osobám nedovolene prekročiť hranicu medzi Českom a Slovenskom. Vyšetrovateľ začal preto trestné stíhanie vo veci zločinu prevádzačstva. Hrozí mu za to trest jeden až päť rokov odňatia slobody.
ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace
Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace.