NSK: Šírenie žltačky je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne
Šírenie žltačky v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická. Na pondelkovom rokovaní Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) to skonštatovali viacerí krajskí poslanci.
Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne sa nákaza hepatitídy typu A šíri už niekoľko mesiacov vo viacerých ohniskách v Hurbanove. Neskôr sa žltačka objavila v Komárne a pred niekoľkými dňami aj v Ladislavovom Dvore v Levickom okrese. „Situácia je neúnosná. Ako je vôbec možné, že na kliniku príde 20 pacientov? Podpíšu reverz a oni ich pošlú domov. Infekční ľudia, ktorí idú autobusmi, ktorí behajú do mesta. Veď to je desivé. Musí sa tomu venovať zvýšená pozornosť, lebo už sa to objavilo dokonca v škôlkach, školách. (...) Myslím, že to bude na dlhšiu dobu veľký problém,“ uviedla poslankyňa NSK Marta Balážová.
Predseda NSK Branislav Becík pripomenul, že o šírení žltačky v Nitrianskom kraji rokoval aj s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD). „Robia sa všetky opatrenia, aby sa nákaza ďalej nešírila,“ povedal Becík. „Minulý týždeň vo štvrtok mali všetky stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK poradu, na ktorej boli aj krajské hygieničky, kde nás podrobne informovali. Všetky školy prijali príslušné opatrenia,“ doplnil krajský poslanec Milan Galaba.
Podľa poslankyne Anny Laurinec Šmehilovej sú o šírení žltačky v regióne informovaní aj všetci verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. „Mailom im prišla informácia o zvýšenom výskyte ochorenia a, samozrejme, aj opatrenia, ktoré RÚVZ odporúča. Prišli aj nejaké letáky. To, či je to dostatočné alebo nie, zatiaľ nevieme. Minimálne však boli všetky zariadenia sociálnych služieb (ZSS) upozornené a je na každom poskytovateľovi, aby v rámci svojho vnútorného krízového plánu zabezpečil potrebné opatrenia,“ uviedla Šmehilová. „Dôraz treba klásť aj na očkovaciu kampaň, pretože jediná účinná ochrana proti žltačke je očkovanie,“ doplnila poslankyňa a lekárka Monika Kolejáková.
Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá
Opozičné Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá. Reagovalo tak na pondelkové vyjadrenia opozície na tému organizovania generálneho štrajku 17. novembra.
Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu
Muž umožnil trom osobám nedovolene prekročiť hranicu medzi Českom a Slovenskom. Vyšetrovateľ začal preto trestné stíhanie vo veci zločinu prevádzačstva. Hrozí mu za to trest jeden až päť rokov odňatia slobody.
ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace
Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace.
PS zvolá k téme 17. novembra a generálneho štrajku okrúhly stôl
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) zvolá k téme protestov 17. novembra a generálneho štrajku v piatok (26. 9.) okrúhly stôl.