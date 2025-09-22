  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
28°Bratislava

Kremeľ označil tvrdenia o narušení vzdušného priestoru Estónska za nepodložené

  • DNES - 13:06
  • Moskva
Kremeľ označil tvrdenia o narušení vzdušného priestoru Estónska za nepodložené

Za nepodložené označil Kremeľ v pondelok tvrdenia, že vzdušný priestor Estónska koncom minulého týždňa narušili tri ruské stíhačky, a tiež obvinil Tallinn, že sa snaží vyvolať konfrontačnú atmosféru.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok informovalo o narušení vzdušného priestoru tromi ruskými lietadlami typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Do priestoru vstúpili bez povolenia a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým boli donútené stiahnuť sa. Podľa Tallinnu leteli ponad Fínsky záliv, mali vypnuté vysielačky a nekomunikovali s estónskymi úradmi.

Predstavitelia Estónska, ale aj iných štátov, EÚ a NATO odsúdili tento incident ako nebezpečnú provokáciu zo strany Ruska.

V estónskom vyhlásení sme sa nedozvedeli, že majú objektívne monitorovacie údaje na podporu svojho tvrdenia. Preto považujeme takéto vyhlásenia za prázdne, nepodložené a za pokračovanie úplne bezohľadného vzorca eskalácie napätia a vyvolávania konfrontačnej atmosféry,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Podotkol tiež, že tvrdenia Estónska už predtým dôrazne poprelo ruské ministerstvo obrany. Podľa vyhlásenie rezortu stíhačky MiG-31 vykonávali plánovaný let z Karelskej republiky na severe Ruska do kaliningradskej exklávy a nenarušili estónsky vzdušný priestor. Hovorca Kremľa doplnil, že ruské ozbrojené sily konajú „striktne v medziach medzinárodného práva, a to aj v prípade právnych predpisoch týkajúcich sa letov“.

Estónsky premiér Kristen Michal po incidente so stíhačkami avizoval, že požiada o naliehavé konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Rovnaký krok predtým podniklo Poľsko, ktorého vzdušný priestor narušilo približne 20 ruských dronov. Niekoľko z nich zostrelili spojenecké sily. Prienik dronu do svojho vzdušného priestoru hlásilo aj Rumunsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

DNES - 13:09Zahraničné

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov.

NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska

NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska

DNES - 11:27Zahraničné

Veľvyslanci členských štátov NATO budú v utorok rokovať o narušení vzdušného priestoru Estónska ruskými bojovými stíhačkami, po ktorom Tallinn požiadal o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

DNES - 11:21Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok o 13.00 h otvorí svojím prejavom jesennú schôdzu parlamentu.

Maduro v liste Trumpovi poprel tvrdenia, že Venezuela obchoduje s drogami

Maduro v liste Trumpovi poprel tvrdenia, že Venezuela obchoduje s drogami

DNES - 9:55Zahraničné

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v liste adresovanom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, zverejnenom v nedeľu, odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami.

Vosveteit.sk
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?
V zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňochV zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňoch
Dokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPTDokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPT
POZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje hesláPOZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje heslá
Nie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštneNie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštne
Microsoft opäť nahneval časť používateľov. Nová funkcia Copilota vo Windows 11 vyvoláva strach o súkromieMicrosoft opäť nahneval časť používateľov. Nová funkcia Copilota vo Windows 11 vyvoláva strach o súkromie
Ľudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoriaĽudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoria
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiaceSlnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP