Kremeľ označil tvrdenia o narušení vzdušného priestoru Estónska za nepodložené
- DNES - 13:06
- Moskva
Za nepodložené označil Kremeľ v pondelok tvrdenia, že vzdušný priestor Estónska koncom minulého týždňa narušili tri ruské stíhačky, a tiež obvinil Tallinn, že sa snaží vyvolať konfrontačnú atmosféru.
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok informovalo o narušení vzdušného priestoru tromi ruskými lietadlami typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Do priestoru vstúpili bez povolenia a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým boli donútené stiahnuť sa. Podľa Tallinnu leteli ponad Fínsky záliv, mali vypnuté vysielačky a nekomunikovali s estónskymi úradmi.
Predstavitelia Estónska, ale aj iných štátov, EÚ a NATO odsúdili tento incident ako nebezpečnú provokáciu zo strany Ruska.
„V estónskom vyhlásení sme sa nedozvedeli, že majú objektívne monitorovacie údaje na podporu svojho tvrdenia. Preto považujeme takéto vyhlásenia za prázdne, nepodložené a za pokračovanie úplne bezohľadného vzorca eskalácie napätia a vyvolávania konfrontačnej atmosféry,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Podotkol tiež, že tvrdenia Estónska už predtým dôrazne poprelo ruské ministerstvo obrany. Podľa vyhlásenie rezortu stíhačky MiG-31 vykonávali plánovaný let z Karelskej republiky na severe Ruska do kaliningradskej exklávy a nenarušili estónsky vzdušný priestor. Hovorca Kremľa doplnil, že ruské ozbrojené sily konajú „striktne v medziach medzinárodného práva, a to aj v prípade právnych predpisoch týkajúcich sa letov“.
Estónsky premiér Kristen Michal po incidente so stíhačkami avizoval, že požiada o naliehavé konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy. Rovnaký krok predtým podniklo Poľsko, ktorého vzdušný priestor narušilo približne 20 ruských dronov. Niekoľko z nich zostrelili spojenecké sily. Prienik dronu do svojho vzdušného priestoru hlásilo aj Rumunsko.
