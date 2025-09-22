Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro
- DNES - 13:09
- Kigali
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov.
Zlato suverénnym spôsobom získala Britka Zoe Bäckstedtová. Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová finišovala na 24. pozícii.
Pre Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúcej edície svetového šampionátu, vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek.
Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike a úradujúca majsterka Slovenska ukázala svoju silu a formu už na prvom medzičase na méte 10,6 km, kde bola dlhú dobu suverénne najrýchlejšia a jej priebežný čas bol tesne pod 17 minút. V ďalšom priebehu dokázala zrýchľovať a s časom 32:47,01 minúty prišla do cieľa individuálnej časovky na priebežnej prvej priečke.
Ako sa neskôr ukázalo, po taktickej stránke to bola vynikajúca jazda v podaní slovenskej reprezentantky, nad jej sily bola len Bäckstedtová, ktorá prišla do cieľa s náskokom 1:50,85 min. Bronz získala Federica Venturelliová z Talianska (+2:11,58).
Kremeľ označil tvrdenia o narušení vzdušného priestoru Estónska za nepodložené
Za nepodložené označil Kremeľ v pondelok tvrdenia, že vzdušný priestor Estónska koncom minulého týždňa narušili tri ruské stíhačky, a tiež obvinil Tallinn, že sa snaží vyvolať konfrontačnú atmosféru.
NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska
Veľvyslanci členských štátov NATO budú v utorok rokovať o narušení vzdušného priestoru Estónska ruskými bojovými stíhačkami, po ktorom Tallinn požiadal o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok o 13.00 h otvorí svojím prejavom jesennú schôdzu parlamentu.
Maduro v liste Trumpovi poprel tvrdenia, že Venezuela obchoduje s drogami
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v liste adresovanom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, zverejnenom v nedeľu, odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami.