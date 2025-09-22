  • Články
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

  • DNES - 13:09
  • Kigali
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala v individuálnej časovke do 23 rokov striebro

Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová vybojovala na majstrovstvách sveta v Rwande striebro v individuálnej časovke žien do 23 rokov.

Zlato suverénnym spôsobom získala Britka Zoe Bäckstedtová. Druhá slovenská zástupkyňa Sofia Ungerová finišovala na 24. pozícii.

Pre Chladoňovú je to vyrovnanie umiestnenia z predchádzajúcej edície svetového šampionátu, vo švajčiarskom Zürichu skončila druhá v individuálnej časovke v kategórii junioriek.

Osemnásťročná členka tímu Visma Lease a Bike a úradujúca majsterka Slovenska ukázala svoju silu a formu už na prvom medzičase na méte 10,6 km, kde bola dlhú dobu suverénne najrýchlejšia a jej priebežný čas bol tesne pod 17 minút. V ďalšom priebehu dokázala zrýchľovať a s časom 32:47,01 minúty prišla do cieľa individuálnej časovky na priebežnej prvej priečke.

Ako sa neskôr ukázalo, po taktickej stránke to bola vynikajúca jazda v podaní slovenskej reprezentantky, nad jej sily bola len Bäckstedtová, ktorá prišla do cieľa s náskokom 1:50,85 min. Bronz získala Federica Venturelliová z Talianska (+2:11,58).

Zdroj: Info.sk, TASR
