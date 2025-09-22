Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu
Muž umožnil trom osobám nedovolene prekročiť hranicu medzi Českom a Slovenskom. Vyšetrovateľ začal preto trestné stíhanie vo veci zločinu prevádzačstva. Hrozí mu za to trest jeden až päť rokov odňatia slobody. Informoval Peter Habara z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.
„Neznámy páchateľ ako vodič motorového vozidla značky BMW 525d tmavomodrej farby s českým evidenčným číslom umožnil 21. septembra v čase približne o 8.50 h trom osobám, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR ani osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom,“ priblížil Habara.
Pokračoval, že osoby naložil na doposiaľ nezistenom mieste a ešte na českom území ho začala prenasledovať policajná hliadka. Páchateľ podľa Habaru nereagoval na výzvu, aby zastavil a pokračoval v jazde na Slovensko cez bývalý hraničný priechod Břeclav - Brodské. K jeho prenasledovaniu sa pripojili aj hliadky slovenskej polície.
„Muž pokračoval v jazde po diaľnici D2 smerom na Bratislavu a približne na 48. kilometri pred odpočívadlom Stupava okolo 9.00 h zastavil na krajnici vozovky pre poruchu auta,“ povedal Habara. Tvrdí, že muž vozidlo opustil a dal sa na útek.
V aute zostali podľa polície traja pasažieri. Išlo o dvoch mužov z Azerbajdžanu, ktorí sa nevedeli policajtom preukázať platnými vízami, a jedného Ukrajinca, ktorý mal pri sebe doklad o statuse odídenca. „Po vodičovi polícia ďalej pátra,“ dodal Habara.
