  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
28°Bratislava

Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu

  • DNES - 13:01
  • Bratislava
Policajná naháňačka: Zadržali vodiča, ktorý previedol migrantov cez česko-slovenskú hranicu

Muž umožnil trom osobám nedovolene prekročiť hranicu medzi Českom a Slovenskom. Vyšetrovateľ začal preto trestné stíhanie vo veci zločinu prevádzačstva. Hrozí mu za to trest jeden až päť rokov odňatia slobody. Informoval Peter Habara z odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru.

Neznámy páchateľ ako vodič motorového vozidla značky BMW 525d tmavomodrej farby s českým evidenčným číslom umožnil 21. septembra v čase približne o 8.50 h trom osobám, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR ani osobami s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, nedovolene prekročiť štátnu hranicu medzi Českom a Slovenskom,“ priblížil Habara.

Pokračoval, že osoby naložil na doposiaľ nezistenom mieste a ešte na českom území ho začala prenasledovať policajná hliadka. Páchateľ podľa Habaru nereagoval na výzvu, aby zastavil a pokračoval v jazde na Slovensko cez bývalý hraničný priechod Břeclav - Brodské. K jeho prenasledovaniu sa pripojili aj hliadky slovenskej polície.

Muž pokračoval v jazde po diaľnici D2 smerom na Bratislavu a približne na 48. kilometri pred odpočívadlom Stupava okolo 9.00 h zastavil na krajnici vozovky pre poruchu auta,“ povedal Habara. Tvrdí, že muž vozidlo opustil a dal sa na útek.

V aute zostali podľa polície traja pasažieri. Išlo o dvoch mužov z Azerbajdžanu, ktorí sa nevedeli policajtom preukázať platnými vízami, a jedného Ukrajinca, ktorý mal pri sebe doklad o statuse odídenca. „Po vodičovi polícia ďalej pátra,“ dodal Habara.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NSK: Šírenie žltačky je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne

NSK: Šírenie žltačky je podľa viacerých krajských poslancov mimoriadne vážne

DNES - 13:49Domáce

Šírenie žltačky v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je mimoriadne vážne a situácia začína byť kritická.

Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá

Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá

DNES - 13:02Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko mrzí, že si opozičné strany posielajú odkazy cez médiá. Reagovalo tak na pondelkové vyjadrenia opozície na tému organizovania generálneho štrajku 17. novembra.

ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace

ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace

DNES - 12:32Domáce

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace.

PS zvolá k téme 17. novembra a generálneho štrajku okrúhly stôl

PS zvolá k téme 17. novembra a generálneho štrajku okrúhly stôl

DNES - 11:59Domáce

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) zvolá k téme protestov 17. novembra a generálneho štrajku v piatok (26. 9.) okrúhly stôl.

Vosveteit.sk
Kritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofeKritici sa nemýlili. Trumpova „zlatá kupola“ to má namierené k obrovskej katastrofe
Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?Ako nájsť aplikácie, ktoré ti najviac míňajú batériu v telefóne?
V zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňochV zahraničí udrel nový telefonický podvod. K nám môže doraziť už v najbližších dňoch
Dokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPTDokáže AI priniesť jednoduché a presné vedecké informácie? V tomto pohorel na plnej čiare aj ChatGPT
POZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje hesláPOZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje heslá
Nie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštneNie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštne
Microsoft opäť nahneval časť používateľov. Nová funkcia Copilota vo Windows 11 vyvoláva strach o súkromieMicrosoft opäť nahneval časť používateľov. Nová funkcia Copilota vo Windows 11 vyvoláva strach o súkromie
Ľudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoriaĽudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoria
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiaceSlnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP