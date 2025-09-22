ŠTS: Jurajovi Ondrejčákovi uložili trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace
Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace.
Trest si má odpykať v strednom stupni stráženia. Súd mu tiež uložil ochranný dohľad na tri roky. Zároveň zrušil výrok o treste a ochrannom dohľade rozsudku ŠTS z mája v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z augusta. Súd tak rozhodol na základe dodatku k dohode o vine a treste uzatvorenej medzi prokurátorom a Ondrejčákom. Rozsudok je právoplatný.
Najvyšší súd (NS) SR koncom januára zrušil Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy na základe dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Piťo s prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Ondrejčák si tento trest odpykával za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy.
Ondrejčák si od mája odpykával úhrnný 14,5-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v prvom obnovenom procese uložil ŠTS v máji a následne ho potvrdil NS koncom augusta.
PS zvolá k téme 17. novembra a generálneho štrajku okrúhly stôl
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) zvolá k téme protestov 17. novembra a generálneho štrajku v piatok (26. 9.) okrúhly stôl.
Zrážku s autom neprežil 52-ročný motocyklista
Zrážku s osobným autom v nedeľu (21. 9.) popoludní na ceste I/9 medzi Dolnými Vestenicami a Hornými Vestenicami v okrese Prievidza neprežil 52-ročný motocyklista.
Milan Majerský: Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany
Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to vecou zamestnávateľov a odborárov. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si 17. november pripomenie na námestiach.
SaS: Vyzývame 17. novembra na generálny štrajk, ľudia sa k nemu sami prihlasujú
Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia.