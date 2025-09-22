PS zvolá k téme 17. novembra a generálneho štrajku okrúhly stôl
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) zvolá k téme protestov 17. novembra a generálneho štrajku v piatok (26. 9.) okrúhly stôl.
Pozve naň svojich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem i iných organizácií. V pondelok to avizoval predseda hnutia Michal Šimečka. Informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.
„Ak chceme uštedriť Ficovi prehru, musíme konať koordinovane. Vnímam, že názory na formu protestu 17. novembra (vrátane alternatívy „generálny štrajk“) sa rôznia v opozícii, ale aj v odboroch, u zamestnávateľov a v občianskej spoločnosti. Toto je tak vážna vec, že si nemôžeme posielať odkazy cez médiá a trieštiť sily,“ vyhlásil Šimečka.
Ako dodal, je potrebné, aby si strany vymenili názory a nápady a dospeli k spoločnému postupu. Sedemnásty november si podľa neho treba uctiť dôstojne a treba povedať rázne nie „ťahaniu Slovenska do Moskvy“ a „ožobračovaniu, ktoré táto vláda pácha na našich občanoch“.
Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia. Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak.
Generálny štrajk by podľa predsedu KDH Milana Majerského nemali organizovať politické strany. Upozornil tiež, že takáto akcia by mala ekonomické následky pre verejné financie.
