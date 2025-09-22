  • Články
ECB: Spotrebitelia v eurozóne pre clá znižujú výdavky a vyhýbajú sa tovaru z USA

  • DNES - 11:55
  • Frankfurt nad Mohanom
Spotrebitelia v eurozóne zmenili svoje návyky pre obavy z amerických ciel. Znížili diskrečné výdavky a odklonili sa od amerických produktov. Ukázali to výsledky štúdie, ktorú v pondelok zverejnila Európska centrálna banka (ECB).

Spotrebitelia v eurozóne, ktorí si počas rokov pandémie nahromadili úspory, sú pri nákupoch opatrní, pretože neistota týkajúca sa ciel udržala kľúčové časti ekonomiky bloku v neistote. „V reakcii na obavy súvisiace s clami spotrebitelia výrazne menia svoje výdavkové návyky,“ poznamenala ECB v ekonomickom bulletine.

Približne 26 % respondentov v prieskume ECB uviedlo tiež, že prechádzajú od amerických produktov a približne 16 % znížilo svoje celkové výdavky. „Domácnosti s vysokými príjmami s väčšou pravdepodobnosťou prechádzajú od amerického tovaru k inému, zatiaľ čo domácnosti s nižšími príjmami sú viac naklonené znižovať svoje celkové výdavky,“ uviedla ECB a dodala, že tieto rozhodnutia ovplyvnila aj finančná gramotnosť.

Takmer všetky škrty vo výdavkoch ovplyvnili položky, ktoré nie sú nevyhnutné, zatiaľ čo výdavky na nevyhnutné veci zostali do značnej miery neovplyvnené, uviedla ECB.

ECB dodala, že niektorí spotrebitelia upravili tiež svoje inflačné očakávania smerom nahor, a to aj v dlhodobom horizonte, čo naznačuje, že vplyv ciel na infláciu nemusí byť podľa nich len prechodný.

Zdroj: Info.sk, TASR
