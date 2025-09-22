Kompaktný výkon nového elektrického paletového vozíka mení pravidlá hry v intralogistike
- DNES - 11:55
- Bratislava
Elektrický vysokozdvižný ručne vedený vozík Jungheinrich EJC 112i získal ocenenie IFOY 2024 v kategórii Skladový vysokozdvižný vozík.
Vyniká mimoriadne kompaktným dizajnom a vysokým výkonom, ktorý prekonáva konkurenciu.
Jedinečný úspech
Spoločnosť Jungheinrich má za sebou ďalší veľký úspech. V rakúskom Badene získal jej výrobok EJC 112i v rámci prestížnej súťaže International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) 2024 ocenenie v kategórii „Skladový vysokozdvižný vozík“.
Tento model je dôkazom toho, že kompaktný dizajn a vysoký výkon môžu ísť ruka v ruke. Výrobca pri jeho vývoji uplatnil najmodernejšiu lítiovo-iónovú technológiu, čo umožnilo výrazne znížiť veľkosť batérie a zároveň zlepšiť výkonnosť vozíka.
EJC 112i je vybavený batériou o kapacite 100 Ah, ktorá umožnila skrátiť dĺžku vozíka na 604 mm, čo je o 19 mm menej než najkompaktnejší konkurent na trhu. Tento vylepšený rozmer prispieva k vynikajúcej manévrovateľnosti vozíka v úzkych a stiesnených priestoroch skladov.
Vďaka tomu môžu operátori ľahko manipulovať s vozíkom, aj ak ide o menej skúsených pracovníkov. EJC 112i je schopný presne a bezpečne manévrovať v rôznych logistických prostrediach, čím sa stáva ideálnym riešením pre zefektívnenie skladových operácií.
Inovácia a stabilita vozíka
Významným prvkom, ktorý prispel k víťazstvu vozíka EJC 112i v tejto prestížnej súťaži, je optimalizácia ťažiska vozíka, čo umožnilo výrazne zvýšiť jeho stabilitu. Tento krok mal zásadný vplyv na zostatkovú nosnosť, ktorá je teraz 650 kg pri zdvihu do výšky 4,7 metra.
Oproti predchádzajúcim modelom sa zostatková nosnosť vozíka zvýšila až o 250 kg. Tento výkon zaisťuje, že vozík zvládne aj náročné úlohy, pričom zachováva svoju kompaktnosť a stabilitu. V porovnaní s inými zariadeniami na trhu EJC 112i stanovuje nový štandard pre túto triedu vozíkov, pričom kombinuje vysoký výkon s vynikajúcou stabilitou a efektívnosťou.
Podľa Christiana Erlacha, CSO spoločnosti Jungheinrich, už neplatí pravidlo, že čím menšia a ľahšia batéria a vozík, tým nižšia stabilita, a teda aj zostatková nosnosť. „S vozíkom EJC 112i sa nám podarilo dosiahnuť kombináciu kompaktnosti a výkonu, ktorá nemá v tomto segmente konkurenciu.“
Tento prístup spoločnosti Jungheinrich priniesol nielen zlepšenie stability, ale aj významné zlepšenie výkonu a rýchlosti zdvíhania a spúšťania. To vedie k vyššej efektivite skladových operácií, čo poteší každú firmu, ktorá sa snaží o optimalizáciu logistických procesov vo svojich skladoch.
Význam ocenenia IFOY
Ocenenie IFOY 2024 je považované za jedno z najprestížnejších v oblasti intralogistiky a manipulačnej techniky. Tento titul sa udeľuje výrobkom, ktoré prinášajú zásadné inovácie a zlepšenia v tejto oblasti.
Produkty hodnotí nezávislá porota, ktorá sa skladá z odborných novinárov a expertov z renomovaných inštitúcií, ako sú Fraunhofer IML, Drážďanská univerzita a Technická univerzita v Mníchove. Proces hodnotenia je veľmi prísny a zahŕňa trojstupňový audit, ktorý posudzuje nielen technickú kvalitu, ale aj inovačné prínosy hodnoteného výrobku.
Ocenenie IFOY je podporované nemeckým Spolkovým ministerstvom hospodárstva a energetiky a organizované Združením pre manipuláciu s materiálom a intralogistiku VDMA. Pre Jungheinrich je to už 14. víťazstvo od roku 2013, čím si spoločnosť upevnila svoju pozíciu medzi najúspešnejšími hráčmi v oblasti intralogistiky.
S týmto úspechom EJC 112i potvrdil svoju schopnosť kombinovať technologické inovácie s praktickým využitím v reálnych logistických podmienkach, čo ho činí ideálnym riešením pre moderné sklady a distribučné centrá.
