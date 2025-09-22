Ako si vybrať perfektnú mikinu na jeseň?
- DNES - 11:39
- Bratislava
Mikina už dávno nie je len športovou súčasťou šatníka. Stala sa vyjadrením štýlu, pohodlia a identity a jej prítomnosť v mestskej móde je rovnako dôležitá ako džínsy alebo klasické tričko.
Vo veľkých mestách ako New York alebo Berlín slúži mikina ako druhá koža – spoločník na každodenných prechádzkach, v práci v kaviarni, na stretnutiach s priateľmi aj pri jazde metrom v noci.
Povedzte áno… mikine
Dokonalá mikina je taká, ktorá vás sleduje v rytme mesta, reaguje na meniace sa nálady a situácie a zároveň ponúka slobodu a úplnú ľahkosť. Farba tu hrá kľúčovú úlohu. Ktoré farby sa oplatí zvážiť v nadchádzajúcej sezóne? Pastelová ružová dodáva sviežosť a ľahkosť, ideálna na denné outfity, prechádzky alebo stretnutia s priateľmi. Univerzálna čierna, ktorú milujú mnohí, je nadčasovou voľbou, ktorá poskytuje pocit bezpečia a elegancie, aj keď hovoríme o športovom strihu. Sivá zostáva neutrálnym základom, ktorý bez námahy spája rôzne kúsky šatníka do jedného súdržného celku. Rôzne odtiene žltej sú menej zrejmou možnosťou – vyskúšajte ich a uvidíte, či sa do nich nezamilujete! Môžu byť trochu náročnejšie, pokiaľ ide o styling a vyhýbanie sa vzhľadu veľkonočného kuriatka, ale určite nájdete spôsob, ako ich skombinovať napríklad s čiernymi látkovými nohavicami a neutrálnymi doplnkami.
Dôležité detaily
V tejto sezóne môže mikina niesť celú váhu outfitu: ozdoby ako mašle, plyšové hračky, razba a trblietavé potlače sú pripravené dobyť ulice. Fanúšikovia klasických štýlov si môžu vydýchnuť – ľahko nájdu štýly s klasickejšími detailmi, ako je napríklad potlač v štýle univerzity.
Nie je možné ignorovať mikiny s kapucňou, ktoré sa stali ikonou streetwear módy. V USA sú už dlho považované za symbol mestskej kultúry a ich sila spočíva v jednoduchosti. Kapucňa dodáva uvoľnený, no zároveň praktický pocit – ideálny do veterných dní a chladných večerov. A keď sa mikina skombinuje s klasickými modrými džínsami a praktickým, priestranným batohom, outfit sa stáva viac než len oblečením – stáva sa príbehom o každodennom živote vo veľkomeste.
Extra pár uší
Mikiny s ušami sú čoraz populárnejšie – od decentných mačacích a zajačích uší až po odvážnejšie štýly inšpirované cosplayom. Sú skvelou voľbou pre tých, ktorí si radi hrajú s módou a štýl vnímajú ako platformu na vyjadrenie svojej osobnosti. Neberte život príliš vážne – pridanie visiacich alebo stojacich uší prišitých na kapucni je skvelou pripomienkou toho, že nepatríte k davu a chcete ukázať svoje pravé ja. Navyše, môžete ľahko zdvihnúť náladu každému, kto vás v ten deň prejde! Vo veľkých mestách sa takéto štýly stávajú súčasťou subkultúr a mestských trendov a dokazujú, že móda môže byť hravá a sebakritická. V kombinácii s rovnými nohavicami, základným tričkom a klasickým batohom môžu vytvoriť vzhľad, ktorý vyčnieva z davu.
Kompaktný výkon nového elektrického paletového vozíka mení pravidlá hry v intralogistike
Elektrický vysokozdvižný ručne vedený vozík Jungheinrich EJC 112i získal ocenenie IFOY 2024 v kategórii Skladový vysokozdvižný vozík.
Ako prebieha vyšetrenie u proktológa v „Doktorpro Bratislava“
Proktológ je lekár, ktorý sa špecializuje na diagnostiku a liečbu ochorení konečníka a análneho otvoru.
Obývačka, ktorá má štýl: Objavte krásu talianskych sedačiek
Obývačka je miestom, kde trávime veľkú časť dňa s rodinou, pri návštevách alebo aj sami. A práve preto si zaslúži, aby pôsobila nadčasovo, pohodlne a vkusne.
Tepelné mosty v lete. Čo to je a ako to vplýva na vašu spotrebu energie?
Tepelný most je miesto na stavbe, kde izolácia nefunguje správne a teplo cez neho ľahko uniká alebo naopak preniká do vášho domova.