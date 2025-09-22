  • Články
NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska

  • DNES - 11:27
  • Brusel
NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska

Veľvyslanci členských štátov NATO budú v utorok rokovať o narušení vzdušného priestoru Estónska ruskými bojovými stíhačkami, po ktorom Tallinn požiadal o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.

Vzdušný priestor Estónska v piatok narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Predstavitelia Estónska, ale iných štátov, EÚ či NATO odsúdili tento incident ako nebezpečnú provokáciu zo strany Ruska.

Estónsky premiér Kristen Michal následne informoval, že Estónsko vyzve na naliehavé rokovania podľa článku 4 NATO, a to len viac než týždeň po tom, čo tak urobilo Poľsko, ktorého vzdušný priestor bol narušený počas ruského leteckého útoku na Ukrajinu.

Podľa článku 4 môže člen NATO zvolať naliehavé rokovania, ak sa domnieva, že sú ohrozené jeho územná celistvosť, politická nezávislosť alebo bezpečnosť.

AFP objasňuje, že utorkové rokovania budú tretím prípadom, keď bol aktivovaný článok 4 od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, a deviatym prípadom v 79-ročnej histórii Aliancie.

Po tom, čo Poľsko požiadalo o aktiváciu tohto článku v súvislosti s narušením svojho vzdušeného priestoru oznámilo NATO posilnenie obrany na svojom východnom krídle s cieľom lepšie zabezpečiť svoju hranicu.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu uviedlo, že Bezpečnostná rada OSN v pondelok zvolá zasadnutie v súvislosti s vniknutím troch ruských lietadiel do vzdušného priestoru Estónska.

Zdroj: Info.sk, TASR
