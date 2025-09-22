Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“
- DNES - 11:21
- Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok o 13.00 h otvorí svojím prejavom jesennú schôdzu parlamentu.
Na sociálnej sieti premiér oznámil, že v prejave sa bude venovať všetkým aktuálnym témam a „s patričnou pokorou“ povie aj to, ako sa stane Maďarsko víťazom aktuálnych zmien vo svete, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Prvý deň zasadnutia, začína sa parlamentná práca. Je načase. Od jari sa toho udialo toľko, čo sa zvyčajne deje za niekoľko rokov. V prejave podám správu o všetkom a – s patričnou skromnosťou – vám tiež poviem, ako bude Maďarsko víťazom zmien,“ napísal Orbán v rannom príspevku na Facebooku a dodal: „Odvážme sa urobiť Maďarsko veľkým!“
Premiér túto výzvu naznačil už v sobotu na prvom stretnutí novej platformy svojich priaznivcov - takzvaných Digitálnych občianskych kruhov (DPK). Pred vyše 10.000 prítomnými v športovej aréne Lászlóa Pappa položil základy rozvoja Maďarska a oznámil tiež niekoľko rozsiahlych investícií. „Chceme, aby Maďarsko a my, Maďari, sme boli veľkí a bohatí. Jednoducho urobíme Maďarsko veľkým,“ povedal.
NATO bude v utorok rokovať v súvislosti s narušením vzdušného priestoru Estónska
Veľvyslanci členských štátov NATO budú v utorok rokovať o narušení vzdušného priestoru Estónska ruskými bojovými stíhačkami, po ktorom Tallinn požiadal o konzultácie podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy.
Maduro v liste Trumpovi poprel tvrdenia, že Venezuela obchoduje s drogami
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v liste adresovanom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, zverejnenom v nedeľu, odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami.
Poliaci chcú návrat povinnej vojenčiny, polovica by bránila krajinu vo vojne
Väčšina Poliakov podporuje obnovenie povinnej vojenskej služby a takmer polovica je pripravená brániť krajinu v prípade vojny.
FT: Británia zvažuje návrhy na zrušenie poplatkov za víza pre svetové špičky
Britský premiér Keir Starmer zvažuje návrhy na zrušenie niektorých poplatkov za víza pre svetové talenty, informoval v pondelok denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje na úrade vlády a ministerstve financií.