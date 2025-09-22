  • Články
Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

  • DNES - 11:21
  • Budapešť
Orbán pred schôdzou parlamentu avizoval, že chce „urobiť Maďarsko veľkým“

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok o 13.00 h otvorí svojím prejavom jesennú schôdzu parlamentu.

Na sociálnej sieti premiér oznámil, že v prejave sa bude venovať všetkým aktuálnym témam a „s patričnou pokorou“ povie aj to, ako sa stane Maďarsko víťazom aktuálnych zmien vo svete, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Prvý deň zasadnutia, začína sa parlamentná práca. Je načase. Od jari sa toho udialo toľko, čo sa zvyčajne deje za niekoľko rokov. V prejave podám správu o všetkom a – s patričnou skromnosťou – vám tiež poviem, ako bude Maďarsko víťazom zmien,“ napísal Orbán v rannom príspevku na Facebooku a dodal: „Odvážme sa urobiť Maďarsko veľkým!“

Premiér túto výzvu naznačil už v sobotu na prvom stretnutí novej platformy svojich priaznivcov - takzvaných Digitálnych občianskych kruhov (DPK). Pred vyše 10.000 prítomnými v športovej aréne Lászlóa Pappa položil základy rozvoja Maďarska a oznámil tiež niekoľko rozsiahlych investícií. „Chceme, aby Maďarsko a my, Maďari, sme boli veľkí a bohatí. Jednoducho urobíme Maďarsko veľkým,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
