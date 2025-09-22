Zrážku s autom neprežil 52-ročný motocyklista
Zrážku s osobným autom v nedeľu (21. 9.) popoludní na ceste I/9 medzi Dolnými Vestenicami a Hornými Vestenicami v okrese Prievidza neprežil 52-ročný motocyklista.
Zranenia utrpel i vodič osobného auta a jeho spolujazdkyňa. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti.
„Päťdesiatdvaročný vodič motocykla, jazdiaci v smere od Trenčína na Prievidzu, z doposiaľ nezistených príčin narazil prednou časťou motocykla do zadnej časti pred ním idúceho osobného motorového vozidla,“ uviedli policajti.
Vodič motocykla podľa nich utrpel vážne zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol, 80-ročný vodič osobného auta a jeho 83-ročná spolujazdkyňa utrpeli zranenia, sú mimo ohrozenia života.
„U motocyklistu nariadila polícia súdnolekársku pitvu, v rámci ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok. U vodiča auta vykonali policajti dychovú skúšku, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila polícia.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. „Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní,“ dodali policajti.
Fotografie z miesta nehody
