Pondelok, 22.9.2025
SaS: Vyzývame 17. novembra na generálny štrajk, ľudia sa k nemu sami prihlasujú

  • DNES - 10:52
  • Bratislava
Opozičná strana SaS vyzýva 17. novembra na generálny štrajk. Ľudia sa k nemu podľa jej predsedu Branislava Gröhlinga sami prihlasujú a strane sa ozývajú i zamestnávatelia.

Gröhling podotkol, že štrajk si netreba predstaviť ako ten z roku 1989 a rozumie, že nie každý občan bude mať možnosť zapojiť sa. Súhlas so štrajkom sa podľa neho dá vyjadriť aj inak. Predseda strany to vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii.

Mám za sebou niekoľko stretnutí a nasledujúce týždne absolvujem desiatky stretnutí so zamestnávateľmi, s odbormi, s podnikateľmi, ktorí hovoria, že súčasná konsolidácia je hrozbou pre všetkých. Že radšej symbolicky uzatvoria svoje prevádzky svojej výroby, pretože tá škoda bude omnoho menšia ako to, čo tu pripravuje Fico v rámci celej konsolidácie. Hovoria to samostatne jednotliví živnostníci, ale aj podnikatelia,“ doplnil Gröhling.

Podľa svojich slov si uvedomuje, že nie každý sa do štrajku môže zapojiť. Naznačil, že prerušenie práce v zapojených prevádzkach by mohlo trvať niekoľko hodín. Občania, ktorí sa pripojiť nebudú môcť, by mohli štrajk aspoň symbolicky podporiť vo verejnom priestore. Strana podľa jej predsedu pripravila i koordinačný web.

Úspech bude, keď to Ficova vláda pocíti. Pocíti, že ňou zatrasieme, že naozaj nemôžu robiť toto, čo robia, že Slováci to nechcú. Slováci chcú mať pokoj od politiky, chcú mať pokoj od toho, že Fico chodí hentam do Ruska. Chcú žiť v demokratickej krajine, chcú žiť v krajine, kde ľudia budú mať viac peňazí v peňaženkách,“ uviedol. Ako dodal, strana bude o týždeň informovať, ako organizácia štrajku postupuje a koľko zamestnávateľov sa k nemu hlási. Podobným spôsobom budú komunikovať aj so svojimi partnermi v opozícii. Podľa svojich slov bude Gröhling rád, ak sa k iniciatíve pripoja aj oni.

Zdroj: Info.sk, TASR
Život 44-ročného motocyklistu si vyžiadala dopravná nehoda, ktorá sa stala v nedeľu (21. 9.) podvečer na ceste vedúcej cez obec Veľké Pole, časť Penhýbeľ, v okrese Žarnovica.

August bol z pohľadu zrážok na severe stredného a východného Slovenska suchý až veľmi suchý. Na ostatnom území ako vlhký až veľmi vlhký, ojedinele v povodí Hrona ako mimoriadne vlhký.

Obrazovky by v domácnostiach nemali fungovať ako „digitálna opatrovateľka“, ani ako odmena či trest.

Európsky týždeň mobility vrcholí v pondelok Dňom bez áut. Jeho mottom je „Nechajte auto doma“.

