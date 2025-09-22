Cena zlata zaznamenala nové rekordné maximum
- DNES - 10:30
- New York
Cena zlata v pondelok vzrástla na nové rekordné maximum. Investorov ovplyvnilo najmä rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá minulý týždeň prvýkrát od začiatku tohto roka znížila úrokové sadzby.
Spotová cena zlata sa o 8.37 h SELČ pohybovala na úrovni 3709,29 USD (3160,61 eura) za troyskú uncu (31,1 g) po tom, čo dosiahla rekordné maximum 3711,55 USD. Fed minulý týždeň v stredu (17. 9.) znížil svoju základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Centrálna banka zároveň upozornila na pretrvávajúcu infláciu a naznačila, že do konca tohto roka sadzby zníži ešte dvakrát v rovnakom rozsahu.
Podľa analýzy, ktorú zverejnila minulý týždeň spoločnosť Deutsche Bank, dopyt po zlate zo strany oficiálnych investorov, najmä Číny, pokračuje v raste približne dvojnásobným tempom v porovnaní s priemerom za roky 2011 až 2021. Zlato sa považuje za bezpečnú investíciu v čase ekonomickej neistoty a dopyt po ňom zvykne rásť v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku roka cena zlata vzrástla o takmer 42 %.
(1 EUR = 1,1736 USD)
Vláda si zmrazí paušálne náhrady
Okrem poslancov Národnej rady SR si svoje paušálne náhrady zmrazí v rámci konsolidácie verejných financií aj vláda.
Šutaj Eštok: Konsolidácia je nevyhnutná
Podľa ministra vnútra konsolidácia nemá znamenať znižovanie sociálneho štandardu.
Najnovším ohniskom nadmerného turizmu sa stala španielska destinácia
Pútnici premenili španielske Santiago de Compostela na najnovšie ohnisko nadmerného turizmu na svete.
Erik Tomáš: Pre kyberútok v automobilke v Nitre je možné využiť schému kurzarbeit
Zamestnanci, ktorí musia zostať z dôvodu kyberútoku v automobilke Jaguar Land Rover v Nitre doma, môžu využiť schému kurzarbeit.