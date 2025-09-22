Maduro v liste Trumpovi poprel tvrdenia, že Venezuela obchoduje s drogami
- DNES - 9:55
- Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro v liste adresovanom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, zverejnenom v nedeľu, odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami.
List datovaný 6. septembra zverejnila v nedeľu na Facebooku venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Úryvky z listu boli zverejnené už skôr.
V liste Maduro napísal, že vzťahy medzi Caracasom a Washingtonom boli zatienené „falošnými správami“, ktoré podľa neho „mali za cieľ ospravedlniť eskaláciu ozbrojeného konfliktu, ktorý by spôsobil katastrofálne škody na celom kontinente“.
„Pán prezident, dúfam, že spoločne dokážeme poraziť lži, ktoré poškodili naše vzťahy,“ poznamenal v liste. Venezuelský líder tiež ocenil Trumpove úsilie o ukončenie vojenskej aktivity a vyzval k dialógu s cieľom zabezpečiť mier v oblasti Karibského mora.
Maduro dodal, že je naďalej otvorený „priamej a úprimnej konverzácii“ s americkým vyslancom pre špeciálne misie Richardom Grenellom.
Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou panuje po nedávnych vojenských operáciách USA v Karibiku a obvineniach zo strany Washingtonu, že Venezuela do USA pašuje drogy, napätá atmosféra. Americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že Maduro je zapojený do medzinárodného obchodovania s drogami.
Maduro, ktorého za legitímneho prezidenta krajiny nepovažujú USA ani iné západné krajiny, však tieto obvinenia odmietol.
V auguste americká vláda zvýšila odmenu za informácie vedúce k zadržaniu Madura až na 50 miliónov dolárov.
