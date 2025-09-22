  • Články
Poliaci chcú návrat povinnej vojenčiny, polovica by bránila krajinu vo vojne

  DNES - 9:15
  • Varšava
Poliaci chcú návrat povinnej vojenčiny, polovica by bránila krajinu vo vojne

Väčšina Poliakov podporuje obnovenie povinnej vojenskej služby a takmer polovica je pripravená brániť krajinu v prípade vojny. Vyplýva to z dvoch septembrových prieskumov verejnej mienky, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa sondáže agentúry United Surveys pre portál Wirtualna Polska sa za návrat vojenčiny vyslovilo vyše 50 percent opýtaných. Proti povinnej službe je 41 percent respondentov.

Prieskum Inštitútu pre výskum trhu a spoločnosti (IBRiS) pre Rádio ZET zároveň ukázal, že takmer 45 percent obyvateľov deklaruje pripravenosť zapojiť sa do obrany vlasti v prípade ohrozenia vojnovým konfliktom, zatiaľ čo 49 percent by sa do obrany nezapojilo. Rozhodne odhodlaných bojovať je pritom 21 percent Poliakov.

Podľa vekových kategórií najväčšiu ochotu brániť krajinu prejavujú ľudia vo veku 30 až 49 rokov, kde kladnú odpoveď uviedlo približne 60 percent opýtaných. Medzi mladými do 29 rokov by sa do obrany nezapojilo až 69 percent respondentov.

Podpora obrany krajiny sa líši aj podľa politických preferencií. Najviac ochotných brániť krajinu je medzi voličmi opozičného Práva a spravodlivosti a to 56 percent, zatiaľ čo medzi voličmi vládnej Občianskej koalície je to 49 percent. Najmenej ochotných bojovať je medzi voličmi Poľska 2050 a Poľskej ľudovej strany a to zhodne po 26 percent.

Prieskum IBRiS sa uskutočnil 13. a 14. septembra na vzorke 1067 respondentov, prieskum United Surveys prebehol v dňoch 13. až 15. septembra na vzorke 1000 osôb.

Zdroj: Info.sk, TASR
