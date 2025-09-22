Európsky týždeň mobility vrcholí v pondelok Dňom bez áut
Európsky týždeň mobility vrcholí v pondelok Dňom bez áut. Jeho mottom je „Nechajte auto doma“.
Cieľom je poukázať na to, že existujú aj prijateľnejšie formy dopravy, ako je individuálna motorová. Uviedla to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).
„Zapojené samosprávy po celej Európe v tento deň vytvárajú živé ulice bez áut, plné atraktívnych podujatí pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta, kde sa cítia bezpečne predovšetkým chodci a cyklisti. Je to príležitosť vyskúšať si, ako by mohli ulice vyzerať a na aký účel by mohli slúžiť, keby neboli plné áut,“ priblížila SAŽP.
Európsky týždeň mobility, ktorý sa začal 16. septembra, podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Miestne orgány mohli využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie kvality ovzdušia a získavanie spätnej väzby od verejnosti.
Obrazovky by v domácnostiach nemali fungovať ako digitálna opatrovateľka
Obrazovky by v domácnostiach nemali fungovať ako „digitálna opatrovateľka“, ani ako odmena či trest.
Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident
Vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta SR Petra Pellegriniho v porovnaní s jeho predchodkyňou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé.
Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí
Podujatie Dni Ministerstva vnútra SR, ktoré sa konalo v Bratislave v piatok a sobotu, prilákalo viac než 40.000 ľudí.
Pre nehodu uzatvorili cestu, na mieste zasahuje polícia
Na mieste došlo k zrážke osobného auta a motorky.