Európsky týždeň mobility vrcholí v pondelok Dňom bez áut

Európsky týždeň mobility vrcholí v pondelok Dňom bez áut. Jeho mottom je „Nechajte auto doma“.

Cieľom je poukázať na to, že existujú aj prijateľnejšie formy dopravy, ako je individuálna motorová. Uviedla to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Zapojené samosprávy po celej Európe v tento deň vytvárajú živé ulice bez áut, plné atraktívnych podujatí pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta, kde sa cítia bezpečne predovšetkým chodci a cyklisti. Je to príležitosť vyskúšať si, ako by mohli ulice vyzerať a na aký účel by mohli slúžiť, keby neboli plné áut,“ priblížila SAŽP.

Európsky týždeň mobility, ktorý sa začal 16. septembra, podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a iných čistých, inteligentných dopravných riešení. Miestne orgány mohli využiť hlavný týždeň na vyskúšanie inovatívnych plánovacích opatrení, propagáciu novej infraštruktúry a technológií, meranie kvality ovzdušia a získavanie spätnej väzby od verejnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
