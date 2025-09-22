FT: Británia zvažuje návrhy na zrušenie poplatkov za víza pre svetové špičky
- DNES - 8:31
- Londýn
Britský premiér Keir Starmer zvažuje návrhy na zrušenie niektorých poplatkov za víza pre svetové talenty, informoval v pondelok denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje na úrade vlády a ministerstve financií.
Podľa nich ide o súčasť snahy prilákať do krajiny špičkových odborníkov v čase, keď Spojené štáty prijímajú tvrdší postoj k imigrácii.
Návrh zrušiť poplatky za víza je určený pre ľudí, ktorí navštevovali päť najlepších univerzít sveta alebo získali prestížne ocenenia, povedal denníku jeden z citovaných predstaviteľov. Cieľom úsilia Starmerovej pracovnej skupiny pre globálny talent je zvýšiť hospodársky rast Británie.
O týchto zmenách sa podľa FT diskutovalo vo vláde a na ministerstve financií ešte predtým, než administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila svoje rozhodnutie zaviesť od nedele poplatok 100.000 dolárov za nové ročné víza pre kvalifikovaných zahraničných pracovníkov v USA (H-1B), ktoré vo veľkej miere využívajú americké technologické spoločnosti.
Víza H-1B umožňujú firmám zamestnávať zahraničných pracovníkov so špecializovanými zručnosťami v Spojených štátoch spočiatku na tri roky, s možnosťou predĺženia na šesť rokov.
Na základe lotérie sa ročne udeľuje 85.000 víz tohto typu a zhruba tri štvrtiny príjemcov tvoria Indovia.
Rozhodnutie zo strany USA však podľa FT prinieslo nový impulz tým, ktorí v Británii presadzujú zmeny v tamojšom vízovom systéme s cieľom stimulovať rast pred 26. novembrom, keď má labouristická vláda predstaviť budúcoročný rozpočet.
V Spojenom kráľovstve stojí žiadosť o vízum pre svetové talenty 766 libier (880 eur). Rovnaký poplatok platia aj partneri a deti žiadateľa. Požiadať o takéto vízum podľa webovej stránky britskej vlády môžu lídri alebo možní lídri v oblastiach ako akademická sféra alebo výskum, umenie a kultúra a digitálne technológie.
