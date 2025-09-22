  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
20°Bratislava

Na niektorých letiskách pretrvávajú problémy po kyberútoku už tretí deň po sebe

  • DNES - 8:27
  • Berlín
Na niektorých letiskách pretrvávajú problémy po kyberútoku už tretí deň po sebe

Na niektorých európskych letiskách je v pondelok po piatkovom kybernetickom útoku stále narušená bežná prevádzka. Nemecká metropola Berlín patrí medzi najviac ovplyvnené mestá, píše agentúra DPA.

Letisko Berlín-Brandenbursko (BER) v pondelok očakáva približne 95.000 cestujúcich, čo je výrazne viac než obvyklých 75.000 – 85.000 pre tento deň, uviedol hovorca letiska pre agentúru DPA. Dodal, že zvýšený nápor súvisí s plánovanými odletmi účastníkov Berlínskeho maratónu, ktorí sa po víkendovom podujatí vracajú domov.

Berlínske letisko vyzvalo cestujúcich, aby si urobili check-in online a pokiaľ je to možné, používali na odovzdanie batožiny samoobslužné kiosky.

Aj ďalšie veľké letiská vrátane Dublinu, Bruselu a Londýnskeho letiska Heathrow čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku.

Letisko v Bruseli požiadalo letecké spoločnosti, aby zrušili polovicu pondelkových plánovaných odletov a cestujúcim odporučilo, aby sa dostavili na letisko dve až tri hodiny pred odletom.

Na letisku Heathrow sa očakáva, že „väčšina letov“ bude lietať podľa plánu, hoci v nedeľu popoludní stále pretrvávali problémy s odbavovacím systémom.

Dublinské letisko zaznamenalo do nedeľného poludnia 13 zrušených letov a informovalo, že technické problémy pretrvávajú a snaží sa ich riešiť.

Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline. Londýnske letisko Heathrow a nemecké letisko Berlín-Brandenbursko informovali, že terčom kybernetického útoku bola ešte v piatok večer americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá zmienené systémy prevádzkuje.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poliaci chcú návrat povinnej vojenčiny, polovica by bránila krajinu vo vojne

Poliaci chcú návrat povinnej vojenčiny, polovica by bránila krajinu vo vojne

DNES - 9:15Zahraničné

Väčšina Poliakov podporuje obnovenie povinnej vojenskej služby a takmer polovica je pripravená brániť krajinu v prípade vojny.

FT: Británia zvažuje návrhy na zrušenie poplatkov za víza pre svetové špičky

FT: Británia zvažuje návrhy na zrušenie poplatkov za víza pre svetové špičky

DNES - 8:31Zahraničné

Britský premiér Keir Starmer zvažuje návrhy na zrušenie niektorých poplatkov za víza pre svetové talenty, informoval v pondelok denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje na úrade vlády a ministerstve financií.

Švédsku záchranárku počas služby napadli, zraneniam neskôr podľahla

Švédsku záchranárku počas služby napadli, zraneniam neskôr podľahla

DNES - 6:50Zahraničné

Na východe Švédska bola v sobotu pri výkone služby napadnutá a zabitá pracovníčka záchrannej služby, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.

Vdova po Kirkovi odpustila jeho vrahovi, Trump ho nazval mučeníkom

Vdova po Kirkovi odpustila jeho vrahovi, Trump ho nazval mučeníkom

DNES - 5:41Zahraničné

Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke so zavraždeným konzervatívnym politickým aktivistom Charliem Kirkom, ktorá sa konala na zaplnenom viacúčelovom štadióne State Farm Stadium.

Vosveteit.sk
POZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje hesláPOZOR! Ak ti prišla táto správa, niekto sa ti snaží práve ukradnúť tvoje heslá
Nie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštneNie každý deň trvá rovnako dlho. 5. augusta sa s našou planétou stalo niečo zvláštne
Microsoft opäť nahneval časť používateľov. Nová funkcia Copilota vo Windows 11 vyvoláva strach o súkromieMicrosoft opäť nahneval časť používateľov. Nová funkcia Copilota vo Windows 11 vyvoláva strach o súkromie
Ľudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoriaĽudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoria
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiaceSlnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromiePOZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia SlovákovObrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP