Na niektorých letiskách pretrvávajú problémy po kyberútoku už tretí deň po sebe
- DNES - 8:27
- Berlín
Na niektorých európskych letiskách je v pondelok po piatkovom kybernetickom útoku stále narušená bežná prevádzka. Nemecká metropola Berlín patrí medzi najviac ovplyvnené mestá, píše agentúra DPA.
Letisko Berlín-Brandenbursko (BER) v pondelok očakáva približne 95.000 cestujúcich, čo je výrazne viac než obvyklých 75.000 – 85.000 pre tento deň, uviedol hovorca letiska pre agentúru DPA. Dodal, že zvýšený nápor súvisí s plánovanými odletmi účastníkov Berlínskeho maratónu, ktorí sa po víkendovom podujatí vracajú domov.
Berlínske letisko vyzvalo cestujúcich, aby si urobili check-in online a pokiaľ je to možné, používali na odovzdanie batožiny samoobslužné kiosky.
Aj ďalšie veľké letiská vrátane Dublinu, Bruselu a Londýnskeho letiska Heathrow čelili narušeniam prevádzky aj niekoľko dní po útoku.
Letisko v Bruseli požiadalo letecké spoločnosti, aby zrušili polovicu pondelkových plánovaných odletov a cestujúcim odporučilo, aby sa dostavili na letisko dve až tri hodiny pred odletom.
Na letisku Heathrow sa očakáva, že „väčšina letov“ bude lietať podľa plánu, hoci v nedeľu popoludní stále pretrvávali problémy s odbavovacím systémom.
Dublinské letisko zaznamenalo do nedeľného poludnia 13 zrušených letov a informovalo, že technické problémy pretrvávajú a snaží sa ich riešiť.
Problémy s odbavovaním cestujúcich hlásili v priebehu soboty letiská v Londýne, Berlíne, Bruseli či Dubline. Londýnske letisko Heathrow a nemecké letisko Berlín-Brandenbursko informovali, že terčom kybernetického útoku bola ešte v piatok večer americká spoločnosť Collins Aerospace, ktorá zmienené systémy prevádzkuje.
Poliaci chcú návrat povinnej vojenčiny, polovica by bránila krajinu vo vojne
Väčšina Poliakov podporuje obnovenie povinnej vojenskej služby a takmer polovica je pripravená brániť krajinu v prípade vojny.
FT: Británia zvažuje návrhy na zrušenie poplatkov za víza pre svetové špičky
Britský premiér Keir Starmer zvažuje návrhy na zrušenie niektorých poplatkov za víza pre svetové talenty, informoval v pondelok denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje na úrade vlády a ministerstve financií.
Švédsku záchranárku počas služby napadli, zraneniam neskôr podľahla
Na východe Švédska bola v sobotu pri výkone služby napadnutá a zabitá pracovníčka záchrannej služby, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.
Vdova po Kirkovi odpustila jeho vrahovi, Trump ho nazval mučeníkom
Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke so zavraždeným konzervatívnym politickým aktivistom Charliem Kirkom, ktorá sa konala na zaplnenom viacúčelovom štadióne State Farm Stadium.