Švédsku záchranárku počas služby napadli, zraneniam neskôr podľahla
- DNES - 6:50
- Štokholm
Na východe Švédska bola v sobotu pri výkone služby napadnutá a zabitá pracovníčka záchrannej služby, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.
Incident sa odohral v sobotu dopoludnia počas výjazdu v obci Nordanstig ležiacej približne 300 kilometrov severne od Štokholmu. Na záchranárku zaútočil muž vo veku okolo 25 rokov, ktorý ju bodol do chrbta ostrým predmetom. Žena zraneniu podľahla po prevoze do nemocnice.
Podozrivého polícia zadržala a pravdepodobne bude obvinený z vraždy. Muž bol nedávno odsúdený na podmienečný trest a verejnoprospešné práce za fyzické napadnutie a vyhrážanie sa nožom.
Švédsky rozhlas informoval, že žena mala približne 45 rokov a jej bývalí kolegovia ju opísali ako skúsenú záchranárku.
Incident odsúdil aj švédsky premiér Ulf Kristersson. „Záchranári sú tu pre nás všetkých každý deň a robia všetko, čo je v ich silách, aby zachránili životy... Nepoznáme všetky podrobnosti o incidente, ale bez ohľadu na to, čo je za ním, je to hrozné,“ uviedol Kristersson na platforme X.
