  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
14°Bratislava

Švédsku záchranárku počas služby napadli, zraneniam neskôr podľahla

  • DNES - 6:50
  • Štokholm
Švédsku záchranárku počas služby napadli, zraneniam neskôr podľahla

Na východe Švédska bola v sobotu pri výkone služby napadnutá a zabitá pracovníčka záchrannej služby, oznámili v nedeľu tamojšie úrady.

Incident sa odohral v sobotu dopoludnia počas výjazdu v obci Nordanstig ležiacej približne 300 kilometrov severne od Štokholmu. Na záchranárku zaútočil muž vo veku okolo 25 rokov, ktorý ju bodol do chrbta ostrým predmetom. Žena zraneniu podľahla po prevoze do nemocnice.

Podozrivého polícia zadržala a pravdepodobne bude obvinený z vraždy. Muž bol nedávno odsúdený na podmienečný trest a verejnoprospešné práce za fyzické napadnutie a vyhrážanie sa nožom.

Švédsky rozhlas informoval, že žena mala približne 45 rokov a jej bývalí kolegovia ju opísali ako skúsenú záchranárku.

Incident odsúdil aj švédsky premiér Ulf Kristersson. „Záchranári sú tu pre nás všetkých každý deň a robia všetko, čo je v ich silách, aby zachránili životy... Nepoznáme všetky podrobnosti o incidente, ale bez ohľadu na to, čo je za ním, je to hrozné,“ uviedol Kristersson na platforme X.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vdova po Kirkovi odpustila jeho vrahovi, Trump ho nazval mučeníkom

Vdova po Kirkovi odpustila jeho vrahovi, Trump ho nazval mučeníkom

DNES - 5:41Zahraničné

Desaťtisíce ľudí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke so zavraždeným konzervatívnym politickým aktivistom Charliem Kirkom, ktorá sa konala na zaplnenom viacúčelovom štadióne State Farm Stadium.

Kim Čong-un: KĽDR môže rokovať s USA, ak prestanú trvať na denuklearizácii

Kim Čong-un: KĽDR môže rokovať s USA, ak prestanú trvať na denuklearizácii

DNES - 5:35Zahraničné

Neexistuje dôvod, aby sa Severná Kórea vyhýbala dialógu s USA, ak Washington prestane trvať na tom, aby sa vzdala jadrových zbraní.

Pellegrini sa stretol s krajanmi na podujatí Slovak Heritage Festival

Pellegrini sa stretol s krajanmi na podujatí Slovak Heritage Festival

DNES - 5:29Zahraničné

Prezident SR Peter Pellegrini sa v nedeľu počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi v East Brunswicku v štáte New Jersey na 47. ročníku podujatia Slovak Heritage Festival.

5-mesačné dievčatko zomrelo, opitá matka ho nechala samé

5-mesačné dievčatko zomrelo, opitá matka ho nechala samé

VČERA - 19:38Zahraničné

Matka sa namiesto starostlivosti o dieťa opila. Súd ju dnes uznal vinnou.

Vosveteit.sk
Ľudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoriaĽudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoria
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiaceSlnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromiePOZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia SlovákovObrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP