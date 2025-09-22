  • Články
Kim Čong-un: KĽDR môže rokovať s USA, ak prestanú trvať na denuklearizácii

  • DNES - 5:35
  • Pchjongjang/Soul
Neexistuje dôvod, aby sa Severná Kórea vyhýbala dialógu s USA, ak Washington prestane trvať na tom, aby sa vzdala jadrových zbraní.

Podľa pondelňajšej správy štátnej tlačovej agentúry KCNA to na víkendovom zasadnutí Najvyššieho ľudového zhromaždenia (parlamentu) povedal severokórejský vodca Kim Čong-un.

Ak Spojené štáty prestanú s absurdnou posadnutosťou denuklearizáciou a budú sa usilovať o mierové spolužitie so Severnou Kóreou na základe uznania reality, neexistuje dôvod, aby sme si s nimi nesadli za stôl,“ citovala Kim Čong-una KCNA.

Pre KĽDR je podľa neho získanie jadrových zbraní na ochranu svojej bezpečnosti vzhľadom na vážne hrozby zo strany USA a Južnej Kórey otázkou prežitia. Nedávne ponuky Washingtonu a Soulu na dialóg odmietol ako neúprimné, pretože ich základný zámer - oslabiť Severnú Kóreu a zvrhnúť jej vládu - zostáva nezmenený.

Kim Čong-un tiež povedal, že si stále uchováva „príjemné spomienky“ na amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa počas jeho funkčného obdobia stretol trikrát. Zároveň však zdôraznil, že Severná Kórea sa nevzdá jadrových zbraní.

Bolo by mylné, ak by si nepriatelia mysleli, že sankciami alebo napínaním svalov nás môžu poraziť alebo dostať pod tlak,“ konštatoval severokórejský vodca.

Na margo vzťahov s Južnou Kóreou Kim Čong-un povedal, že so Soulom si nikdy nesadne za stôl a Pchjongjang sa nikdy nebude snažiť o zjednotenie s Južnou Kóreou.

Nikdy sa nezjednotíme s krajinou, ktorá zverila svoju politiku a obranu zahraničnej mocnosti,“ povedal severokórejský líder. Zjednotenie oboch Kóreí označil za „zbytočné“.

Odmietol tiež trojstupňový plán denuklearizácie Severnej Kórey predložený juhokórejským prezidentom I Če-Mjongom, ktorý je podľa neho len „kópiou“ návrhov jeho predchodcov. Prvá fáza počíta so zmrazením jadrového a raketového programu KĽDR.

Juhokórejský prezident I Če Mjong, ktorý je vo funkcii od júna, tvrdí, že dialóg s Pchjongjangom je nevyhnutný, pričom navrhol kroky na budovanie dôvery. V rozhovore pre agentúru Reuters zverejnenom v pondelok povedal, že existujú značné prekážky brániace opätovnému otvoreniu dialógu s KĽDR, no stále verí, že postupná denuklearizácia je realistickou možnosťou.

Zdroj: Info.sk, TASR
