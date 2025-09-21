  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
25°Bratislava

Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne

  • DNES - 18:47
  • Jeruzalem
Netanjahu: Palestínsky štát nevznikne

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu v správe adresovanej lídrom Veľkej Británie, Austrálie a Kanady vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne.

Reagoval tak na nedeľné rozhodnutie týchto troch krajín uznať palestínsku štátnosť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Mám jasný odkaz pre tých lídrov, ktorí uznali Palestínsky štát po strašnom masakre zo 7. októbra (2023): udeľujete terorizmu obrovskú odmenu,“ uviedol odkazujúc na začiatok vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.

A mám pre vás ešte jeden odkaz: to sa nestane. Na západ od rieky Jordán nebude vytvorený žiadny Palestínsky štát,“ vyhlásil Netanjahu. „Po celé roky som bránil vytvoreniu tohto teroristického štátu napriek obrovskému tlaku doma i v zahraničí,“ dodal. Prisľúbil však, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.

Britský premiér Keir Starmer v nedeľu oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s týmto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney.

Izraelský rezort diplomacie tento krok označil za „jednostranné“ rozhodnutie a varoval, že by mohol ďalej destabilizovať región a oddialiť dosiahnutie mieru v Pásme Gazy.

Uznanie Palestínskeho štátu bezprostredne po oznámení Londýna, Canberry a Ottawy odsúdili aj izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir a minister financií Becalel Smotrič. Obaja títo krajne pravicoví ministri sa zároveň vyslovili za anexiu okupovaného Predjordánska.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
5-mesačné dievčatko zomrelo, opitá matka ho nechala samé

5-mesačné dievčatko zomrelo, opitá matka ho nechala samé

DNES - 19:38Zahraničné

Matka sa namiesto starostlivosti o dieťa opila. Súd ju dnes uznal vinnou.

Pri nehode Tesly zomreli dve deti a muž

Pri nehode Tesly zomreli dve deti a muž

DNES - 18:45Zahraničné

Cestujúcich sa z auta nepodarilo vyslobodiť, dvere auta sa totiž nedali otvoriť.

Trump: USA budú brániť krajiny EÚ v prípade eskalácie z Ruska

Trump: USA budú brániť krajiny EÚ v prípade eskalácie z Ruska

DNES - 18:36Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu prisľúbil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko aj pobaltské štáty.

Hardt: Ruské lietadlá vo vzdušnom priestore NATO by mali byť zostrelené

Hardt: Ruské lietadlá vo vzdušnom priestore NATO by mali byť zostrelené

DNES - 16:14Zahraničné

Prominentný člen nemeckého parlamentu volá po zostrelení ruských stíhacích lietadiel nad územím aliancie.

Vosveteit.sk
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiaceSlnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromiePOZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia SlovákovObrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP