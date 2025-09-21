5-mesačné dievčatko zomrelo, opitá matka ho nechala samé
- DNES - 19:38
- Stoke on Trent
Matka sa namiesto starostlivosti o dieťa opila. Súd ju dnes uznal vinnou.
Súd v Anglicku uznal 37-ročnú Natashu Birksovú vinnú z týrania dieťaťa po tom, ako zanedbala starostlivosť o svoju 5-mesačnú dcéru. Informoval o tom portál Chronicle Live s tým, že k skutku došlo ešte v roku 2021.
Vyšetrovanie dokázalo, že matka je plne zodpovedná za smrť svojho dieťaťa. K tej malo dôjsť po tom, ako ho uložila na pohovku a následne začala piť vodku so svojou kamarátkou. K incidentu došlo v deň narodenín odsúdenej.
Záchranári prišli neskoro
Podľa prokurátora Birksová pravdepodobne kvôli podguráženému stavu nevstala o polnoci skontrolovať dieťa, ktoré v tom čase pravidelne dojčila. Keď si neskôr všimla, že jej dcéra nejaví známky života, privolala záchranárov. Tí však dievčatko už nedokázali oživiť.
Denník Stoke on Trent Live približuje, že matka mala piť vodku spolu s likérom a pomarančovým džúsom v izbe mimo dosahu svojho dieťaťa. Birksová navyše v deň svojich narodenín nič nejedla, takže alkohol u nej pravdepodobne zapôsobil intenzívnejšie. Okrem toho počas večera niekoľkokrát vyšla von z domácnosti, aby si zapálila cigaretu.
„Natasha Birksová sa ťažko opila v čase, keď bola zodpovedná za svoje 5-mesačné dieťa, ktoré na ňu bolo celkom odkázané. Aj keď nezapríčinila smrť svojho dieťaťa ani nepredpokladala takéto tragické následky, miera jej intoxikácie jej zabraňovala poskytnúť Rhiane opateru, ktorú si vyžadovala,“ uviedla na súde prokurátorka.
Birksová by sa mala dozvedieť výšku svojho trestu v decembri tohto roku.
