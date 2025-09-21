Trump: USA budú brániť krajiny EÚ v prípade eskalácie z Ruska
- DNES - 18:36
- Washington
Americký prezident Donald Trump v nedeľu prisľúbil, že v prípade eskalácie zo strany Ruska bude brániť Poľsko aj pobaltské štáty.
Jeho vyjadrenie tak prišlo v reakcii na piatkové vniknutie lietadiel Moskvy do estónskeho vzdušného priestoru, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Áno, pomohol by som. Urobil by som to,“ odpovedal Trump na otázku, či by pomohol brániť krajiny Európskej únie (EÚ), ak by Rusko zintenzívnilo nepriateľské aktivity.
Estónsky vzdušný priestor narušili v piatok nadránom tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. Vnikli bez povolenia do priestoru pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori, kde zotrvali 12 minút.
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu požiadalo, aby Bezpečnostná rada OSN v pondelok zvolala svoje mimoriadne zasadnutie v súvislosti s týmto incidentom.
