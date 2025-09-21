  • Články
Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident

  • DNES - 17:59
  • Bratislava
Vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta SR Petra Pellegriniho v porovnaní s jeho predchodkyňou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé.

Upozornila na to Kancelária prezidenta SR, ktorá Dankove tvrdenia vníma ako opakované útoky predsedu SNS na hlavu štátu.

Pripomenula, že na posledné dva roky mandátu Zuzany Čaputovej bol síce znížený rozpočet (6.377.303 eur na rok 2023 a 7.438.359 eur na rok 2024), ale tieto sumy boli výrazne podhodnotené a počas roka si vyžiadali navýšenie. „Skutočné čerpanie bolo teda výrazne vyššie (8.673.257 eur v roku 2023 a 9.279.009 eur v roku 2024,“ upozornila Kancelária prezidenta SR. Doplnila, že prax schválenia nižšieho rozpočtu a následného navyšovania kritizoval Najvyšší kontrolný úrad SR.

Tohtoročný rozpočet prezidentskej kancelárie je vo výške 11.714.042 eur. „Je teda vyšší, no dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia Karáčoniho paláca a ďalších nehnuteľností, ktoré si nesú svoj investičný dlh ešte od čias prezidenta Michala Kováča,“ vysvetlili z úradu hlavy štátu. „Z uvedených čísiel je úplne zrejmé, že žiadne dvakrát väčšie výdavky súčasnej hlavy štátu v porovnaní s jeho predchodkyňou nie sú pravdivé,“ zdôraznili.

Upozornili tiež na to, že plat prezidenta SR sa určuje presne tým istým zákonom ako plat jeho predchodkyne, voči ktorému predseda SNS nič verejne nenamietal. „Ak bude prijatý konsolidačný balík na budúci rok, čistý príjem prezidenta SR výrazne poklesne kvôli vyšším daniam a bude nižší ako príjem predsedu vlády SR,“ dodala prezidentská kancelária.

Šéf národniarov v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 kritizoval postoj prezidenta, ktorý vyjadril prekvapenie nad objemom ďalšej vlny konsolidácie. „Prezidenta prekvapilo, že sa ide konsolidovať a má dvakrát vyššie výdaje ako prezidentka Čaputová...,“ poznamenal.

Zdroj: Info.sk, TASR
