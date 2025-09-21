  • Články
Pri nehode Tesly zomreli dve deti a muž

Cestujúcich sa z auta nepodarilo vyslobodiť, dvere auta sa totiž nedali otvoriť.

Pri nehode elektromobilu Tesla, ku ktorej došlo ešte v nedeľu 7. septembra v meste Schwerte na západe Nemecka, zomreli dve 9-ročné deti a 43-ročný muž. Informoval o tom portál Ruhr Nachrichten s tým, že pri ich vyslobodzovaní z auta nastali problémy.

K nehode malo dôjsť, keď Tesla na ceste predbiehala iné vozidlo. Jej vodič z bližšie neuvedených príčin pri tomto manévri zišiel z cesty a narazil do stromu, následkom čoho vozidlo začalo horieť. V aute sa viezlo ešte jedno 9-ročné dieťa, ktorému sa podarilo včas uniknúť. Záchranári ho následne letecky transportovali do nemocnice.

Ako píše Ruhr Nachrichten, posádke zakliesnenej v aute sa pred príchodom záchranárov pokúšal pomôcť majiteľ neďalekej lakovne Roman Jerdzejewski. Ten si po nehode všimol dym stúpajúci z druhého konca ulice.

„Hneď som vzal hasiaci prístroj a rozbehol sa. Ale nedalo sa to uhasiť. Nepomohlo to,“ opisuje požiar auta Jerdzejewski. Po neúspešnom pokuse o uhasenie plameňov sa pokúsil vyslobodiť posádku auta, dvere sa však nedali otvoriť.

„Skúšal som otvoriť auto, ale ani to nešlo. Bolo už horúce od ohňa, ale pravá strana bola stále relatívne nepoškodená,“ uviedol s tým, že s kľučkou automobilu napriek tomu nepohol.

Problematické kľučky?

Moderné vybavenie elektromobilov značky Tesla (ale zďaleka nielen tej) sa okrem iného hrdí aj kľučkami na dverách, ktoré sú výsuvné. Používateľ tak otvorí dvere len po zatlačení na kľučku, ktorá sa následne vďaka elektrickému impulzu vysunie z reliéfu dvier.

Ruhr Nachrichten však upozorňuje na správu motoristického portálu ADAC z roku 2024, v ktorej portál varoval, že takéto kľučky predstavujú v prípade havárie vozidla riziko pri vyslobodzovaní, obzvlášť vtedy, keď dôjde k porušeniu elektrických obvodov.

Zdroj: Info.sk, DP, ruhrnachrichten.de, adac.de
