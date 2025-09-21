  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
27°Bratislava

Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí

  • DNES - 17:33
  • Bratislava
Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí

Podujatie Dni Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sa konalo v Bratislave v piatok (19. 9.) a sobotu (20. 9.), prilákalo viac než 40.000 ľudí.

Návštevníkom z celého Slovenska prinieslo program ukážok práce rezortu, prehliadky zásahovej techniky, hudby aj momentov úcty k zložkám, ktoré denne chránia, pomáhajú a poskytujú služby obyvateľom Slovenska. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, aj tisíckam ľudí, ktorí prišli a prejavili záujem o náročnú prácu policajtov, hasičov, horských záchranárov a ďalších zložiek ministerstva. Dni ministerstva vnútra nie sú len o ukážkach techniky, ale sú predovšetkým o ľuďoch, ktorí denne stoja na strane bezpečnosti a pomoci nám všetkým - občanom,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky práce viac ako 700 policajtov, hasičov, horských záchranárov, príslušníkov úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, zamestnancov leteckého útvaru, reprezentantov Športového centra polície, špecialistov na prevenciu, archivárov, pracovníkov sekcií krízového riadenia, verejnej správy aj sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti.

Policajti, hasiči aj horskí záchranári predviedli svoje schopnosti v akcii, nechýbali ani služobné psy či policajné kone. Vystavená bola vyše stovka kusov historickej a modernej techniky.

Príslušníci a zamestnanci rezortu vnútra využili tieto dva dni na šírenie osvety a vzdelávania verejnosti od najmenších detí po seniorov v oblasti požiarnej bezpečnosti, cestnej premávky, prevencie kriminality, kyberbezpečnosti aj digitálnych dokladov.

Súčasťou programu bolo slávnostné oceňovanie príslušníkov rezortu. Minister vnútra odovzdal desiatky medailí a pamätných listov policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí sa v poslednom období mimoriadne zaslúžili o ochranu života, zdravia a majetku občanov.

Cieľom podujatia bolo podľa MV nielen prezentovať činnosť rezortu, ale aj motivovať a hľadať nových, odhodlaných príslušníkov, ktorí sa pridajú k ochrane občanov a budovaniu bezpečného Slovenska. Záujemcovia získali všetky potrebné informácie v náborových stánkoch Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru.

Súbežne s podujatím Dni Ministerstva vnútra SR sa konali Majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident

Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident

DNES - 17:59Domáce

Vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta SR Petra Pellegriniho v porovnaní s jeho predchodkyňou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé.

Pre nehodu uzatvorili cestu, na mieste zasahuje polícia

Pre nehodu uzatvorili cestu, na mieste zasahuje polícia

DNES - 17:29Domáce

Na mieste došlo k zrážke osobného auta a motorky.

Rekordné teploty na Slovensku: Víkend bol tropický, hlási SHMÚ

Rekordné teploty na Slovensku: Víkend bol tropický, hlási SHMÚ

DNES - 16:11Domáce

Na viacerých miestach Slovenska zaznamenali počas víkendu rekordne vysoké teploty.

Obec varuje pred medveďom, pohybuje sa v troch oblastiach

Obec varuje pred medveďom, pohybuje sa v troch oblastiach

DNES - 15:52Domáce

Obec na severe Slovenska varuje pred výskytom medveďa v troch oblastiach.

Vosveteit.sk
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromiePOZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia SlovákovObrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP