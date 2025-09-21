Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí
Podujatie Dni Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré sa konalo v Bratislave v piatok (19. 9.) a sobotu (20. 9.), prilákalo viac než 40.000 ľudí.
Návštevníkom z celého Slovenska prinieslo program ukážok práce rezortu, prehliadky zásahovej techniky, hudby aj momentov úcty k zložkám, ktoré denne chránia, pomáhajú a poskytujú služby obyvateľom Slovenska. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.
„Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto podujatia, aj tisíckam ľudí, ktorí prišli a prejavili záujem o náročnú prácu policajtov, hasičov, horských záchranárov a ďalších zložiek ministerstva. Dni ministerstva vnútra nie sú len o ukážkach techniky, ale sú predovšetkým o ľuďoch, ktorí denne stoja na strane bezpečnosti a pomoci nám všetkým - občanom,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Návštevníci mali možnosť vidieť ukážky práce viac ako 700 policajtov, hasičov, horských záchranárov, príslušníkov úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, zamestnancov leteckého útvaru, reprezentantov Športového centra polície, špecialistov na prevenciu, archivárov, pracovníkov sekcií krízového riadenia, verejnej správy aj sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti.
Policajti, hasiči aj horskí záchranári predviedli svoje schopnosti v akcii, nechýbali ani služobné psy či policajné kone. Vystavená bola vyše stovka kusov historickej a modernej techniky.
Príslušníci a zamestnanci rezortu vnútra využili tieto dva dni na šírenie osvety a vzdelávania verejnosti od najmenších detí po seniorov v oblasti požiarnej bezpečnosti, cestnej premávky, prevencie kriminality, kyberbezpečnosti aj digitálnych dokladov.
Súčasťou programu bolo slávnostné oceňovanie príslušníkov rezortu. Minister vnútra odovzdal desiatky medailí a pamätných listov policajtom, hasičom a záchranárom, ktorí sa v poslednom období mimoriadne zaslúžili o ochranu života, zdravia a majetku občanov.
Cieľom podujatia bolo podľa MV nielen prezentovať činnosť rezortu, ale aj motivovať a hľadať nových, odhodlaných príslušníkov, ktorí sa pridajú k ochrane občanov a budovaniu bezpečného Slovenska. Záujemcovia získali všetky potrebné informácie v náborových stánkoch Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru.
Súbežne s podujatím Dni Ministerstva vnútra SR sa konali Majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel.
