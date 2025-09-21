  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 21.9.2025Meniny má Matúš
27°Bratislava

Pre nehodu uzatvorili cestu, na mieste zasahuje polícia

  • DNES - 17:29
  • Dolné Vestenice
Pre nehodu uzatvorili cestu, na mieste zasahuje polícia

Na mieste došlo k zrážke osobného auta a motorky.

Cesta I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Podľa polície došlo k nehode osobného automobilu a motocykla. Na mieste zasahujú policajné hliadky.

AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIE NA CESTE 1/9 MEDZI HORNÝMI A DOLNÝMI VESTENICAMI Aktuálne je neprejazdná cesta 1/9...

Uverejnil používateľ Polícia SR - Trenčiansky kraj Nedeľa 21. septembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident

Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident

DNES - 17:59Domáce

Vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta SR Petra Pellegriniho v porovnaní s jeho predchodkyňou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé.

Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí

Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí

DNES - 17:33Domáce

Podujatie Dni Ministerstva vnútra SR, ktoré sa konalo v Bratislave v piatok a sobotu, prilákalo viac než 40.000 ľudí.

Rekordné teploty na Slovensku: Víkend bol tropický, hlási SHMÚ

Rekordné teploty na Slovensku: Víkend bol tropický, hlási SHMÚ

DNES - 16:11Domáce

Na viacerých miestach Slovenska zaznamenali počas víkendu rekordne vysoké teploty.

Obec varuje pred medveďom, pohybuje sa v troch oblastiach

Obec varuje pred medveďom, pohybuje sa v troch oblastiach

DNES - 15:52Domáce

Obec na severe Slovenska varuje pred výskytom medveďa v troch oblastiach.

Vosveteit.sk
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromiePOZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia SlovákovObrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
Nemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedciNemuseli sme vôbec existovať. Život na Zemi vznikol vďaka mimoriadne nepravdepodobnej udalosti, hovoria vedci
Rusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problémRusko malo darovať Severnej Kórei jadrový reaktor pre ponorku. Ak je to pravda, hrozí obrovský problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP