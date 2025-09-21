Pre nehodu uzatvorili cestu, na mieste zasahuje polícia
Na mieste došlo k zrážke osobného auta a motorky.
Cesta I/9 medzi obcami Horné Vestenice a Dolné Vestenice v okrese Prievidza je aktuálne pre dopravnú nehodu neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Podľa polície došlo k nehode osobného automobilu a motocykla. Na mieste zasahujú policajné hliadky.
AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIE NA CESTE 1/9 MEDZI HORNÝMI A DOLNÝMI VESTENICAMI Aktuálne je neprejazdná cesta 1/9...Uverejnil používateľ Polícia SR - Trenčiansky kraj Nedeľa 21. septembra 2025
Slová Andreja Danka nie sú pravdivé, reagoval prezident
Vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta SR Petra Pellegriniho v porovnaní s jeho predchodkyňou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé.
Dni Ministerstva vnútra SR prilákali podľa rezortu vyše 40.000 ľudí
Podujatie Dni Ministerstva vnútra SR, ktoré sa konalo v Bratislave v piatok a sobotu, prilákalo viac než 40.000 ľudí.
Rekordné teploty na Slovensku: Víkend bol tropický, hlási SHMÚ
Na viacerých miestach Slovenska zaznamenali počas víkendu rekordne vysoké teploty.
Obec varuje pred medveďom, pohybuje sa v troch oblastiach
Obec na severe Slovenska varuje pred výskytom medveďa v troch oblastiach.