Ako si zlepšiť zdravie čriev bez doplnkov? Pomôže aj hlina
Lekárka radí, ako podporiť kvalitu črevnej mikroflóry bez drahých doplnkov.
Črevná mikroflóra sa podieľa na procesoch, bez ktorých by trávenie nefungovalo tak ako má. Ide aj o rozkladanie vlákniny, reguláciu metabolizmu, vstrebávanie živín či boj proti patogénom. Zdravie čriev okrem toho priamo vplýva aj na kondíciu mozgu.
„Nezdravý mikrobióm prispieva k problémom s trávením a zápalovým procesom v črevách,“ upozorňuje lekárka Wendy Johnsonová. Autorka knihy o vzťahu ľudského zdravia a prírody Kinship Medicine pritom tvrdí, že doplnky vo forme prebiotík, probiotík a postbiotík sú len „slabou náhradou za obohatenie celého nášho ekosystému“.
„Čo ak by sme sa namiesto drahých doplnkov zamerali na 'presadenie' alebo 'rekultivovanie' svojho mikrobiómu prírodnejším spôsobom?“ pýta sa Johnsonová. Vo svojej knihe preto uviedla 5 spôsobov, ako to dosiahnuť.
1. Nadýchajte sa čerstvého vzduchu v prírode
Ako približuje článok denníka New York Post, Johnsonová vo svojej knihe menuje viaceré benefity čerstvého vzduchu pre črevá.
Vzduch v prírode podľa nej obsahuje „dobré baktérie“ ako mycobacterium vaccae, ktoré podporujú tvorbu „hormónov šťastia“ a zmierňujú zápal. Vzduch, ktorý pri fotosyntéze tvoria paprade, podľa nej takisto prispieva k zdravej imunitnej odpovedi.
K zmierneniu hladiny kortizolu v tele a zlepšeniu prúdenia krvi v tele prispieva aj pohyb v prírode. Vyskúšajte preto napríklad beh alebo cyklistiku.
2. Objímajte sa
Podľa lekárky ľudia s vyšším množstvom blízkych vzťahov majú zdravší mikrobióm. Ten sa obohacuje pri každom objatí, bozku či dotyku. „Podpora okolia tiež zmierňuje stres a podporuje zdravú os medzi mozgom a črevami stimulovaním neurotransmiterov ako oxytocín a serotonín,“ uviedla Johnsonová.
3. Zašpiňte si ruky
Práca v záhrade je prospešná nielen pre psychiku, ale aj pre črevá. Kontakt s hlinou podľa Johnsonovej pomáha telu prijať dobré baktérie cez pľúca a pokožku.
4. Kupujte lokálne potraviny a veľa ovocia a zeleniny
Podľa Johnsonovej silnému a zdravému mikrobiómu najviac vyhovuje rastlinná strava. Ak vám to situácia dovoľuje, uprednostnite lokálne pestované a čerstvé potraviny.
„Čerstvejšie potraviny si uchovávajú viac mikróbov, prirodzene sa vyskytujúcich na povrchu,“ uviedla Johnsonová, podľa ktorej tiež nebývajú balené v plaste, takže neobsahujú toľko mikroplastov.
5. Kultivujte si domáci ekosystém
Čistiace prostriedky s obsahom širokospektrálnych biocídov označuje Johnsonová za problém. Takáto chémia totiž síce odstráni mikróby, ktoré nám škodia, ale zároveň likviduje aj tie prospešné.
Lekárka preto radí uprednostniť prírodné, rozložiteľné čistiace prostriedky bez parfumov. Mikrobiómu pomáha aj časté vetranie, dodáva.
Kľúčová príčina rakoviny pečene odhalená: Dostaneme nový liek?
Ochorenia pečene nesúvisia len s alkoholom. Nová štúdia približuje jeden z mechanizmov vzniku rakoviny tohto orgánu.
Lymfóm a jeho 6 príznakov, ktoré by lekári nikdy neignorovali
Aj bežnú chybičku krásy treba radšej vyšetriť.
Toto bežné ovocie a zelenina posilňuje srdce a znižuje riziko úmrtia o 24 %
Tieto potraviny výrazne znižujú riziko srdcových ochorení.
Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie
Kukurica je bohatá na mnohé vitamíny, minerály či bielkoviny. Je tiež prospešná na trávenie a obsahuje látky s antioxidačnými účinkami.