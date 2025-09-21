  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 22.9.2025Meniny má Móric
14°Bratislava

Ako si zlepšiť zdravie čriev bez doplnkov? Pomôže aj hlina

  • DNES - 7:18
  • Svet
Ako si zlepšiť zdravie čriev bez doplnkov? Pomôže aj hlina

Lekárka radí, ako podporiť kvalitu črevnej mikroflóry bez drahých doplnkov.

Črevná mikroflóra sa podieľa na procesoch, bez ktorých by trávenie nefungovalo tak ako má. Ide aj o rozkladanie vlákniny, reguláciu metabolizmu, vstrebávanie živín či boj proti patogénom. Zdravie čriev okrem toho priamo vplýva aj na kondíciu mozgu.

„Nezdravý mikrobióm prispieva k problémom s trávením a zápalovým procesom v črevách,“ upozorňuje lekárka Wendy Johnsonová. Autorka knihy o vzťahu ľudského zdravia a prírody Kinship Medicine pritom tvrdí, že doplnky vo forme prebiotík, probiotík a postbiotík sú len „slabou náhradou za obohatenie celého nášho ekosystému“.

„Čo ak by sme sa namiesto drahých doplnkov zamerali na 'presadenie' alebo 'rekultivovanie' svojho mikrobiómu prírodnejším spôsobom?“ pýta sa Johnsonová. Vo svojej knihe preto uviedla 5 spôsobov, ako to dosiahnuť.

1. Nadýchajte sa čerstvého vzduchu v prírode

Ako približuje článok denníka New York Post, Johnsonová vo svojej knihe menuje viaceré benefity čerstvého vzduchu pre črevá.

Vzduch v prírode podľa nej obsahuje „dobré baktérie“ ako mycobacterium vaccae, ktoré podporujú tvorbu „hormónov šťastia“ a zmierňujú zápal. Vzduch, ktorý pri fotosyntéze tvoria paprade, podľa nej takisto prispieva k zdravej imunitnej odpovedi.

K zmierneniu hladiny kortizolu v tele a zlepšeniu prúdenia krvi v tele prispieva aj pohyb v prírode. Vyskúšajte preto napríklad beh alebo cyklistiku.

2. Objímajte sa

Podľa lekárky ľudia s vyšším množstvom blízkych vzťahov majú zdravší mikrobióm. Ten sa obohacuje pri každom objatí, bozku či dotyku. „Podpora okolia tiež zmierňuje stres a podporuje zdravú os medzi mozgom a črevami stimulovaním neurotransmiterov ako oxytocín a serotonín,“ uviedla Johnsonová.

3. Zašpiňte si ruky

Práca v záhrade je prospešná nielen pre psychiku, ale aj pre črevá. Kontakt s hlinou podľa Johnsonovej pomáha telu prijať dobré baktérie cez pľúca a pokožku.

4. Kupujte lokálne potraviny a veľa ovocia a zeleniny

Podľa Johnsonovej silnému a zdravému mikrobiómu najviac vyhovuje rastlinná strava. Ak vám to situácia dovoľuje, uprednostnite lokálne pestované a čerstvé potraviny.

„Čerstvejšie potraviny si uchovávajú viac mikróbov, prirodzene sa vyskytujúcich na povrchu,“ uviedla Johnsonová, podľa ktorej tiež nebývajú balené v plaste, takže neobsahujú toľko mikroplastov.

5. Kultivujte si domáci ekosystém

Čistiace prostriedky s obsahom širokospektrálnych biocídov označuje Johnsonová za problém. Takáto chémia totiž síce odstráni mikróby, ktoré nám škodia, ale zároveň likviduje aj tie prospešné.

Lekárka preto radí uprednostniť prírodné, rozložiteľné čistiace prostriedky bez parfumov. Mikrobiómu pomáha aj časté vetranie, dodáva.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kľúčová príčina rakoviny pečene odhalená: Dostaneme nový liek?

Kľúčová príčina rakoviny pečene odhalená: Dostaneme nový liek?

21:01 15.09.2025Zdravie

Ochorenia pečene nesúvisia len s alkoholom. Nová štúdia približuje jeden z mechanizmov vzniku rakoviny tohto orgánu.

Lymfóm a jeho 6 príznakov, ktoré by lekári nikdy neignorovali

Lymfóm a jeho 6 príznakov, ktoré by lekári nikdy neignorovali

19:06 15.09.2025Zdravie

Aj bežnú chybičku krásy treba radšej vyšetriť.

Toto bežné ovocie a zelenina posilňuje srdce a znižuje riziko úmrtia o 24 %

Toto bežné ovocie a zelenina posilňuje srdce a znižuje riziko úmrtia o 24 %

16:52 15.09.2025Zdravie

Tieto potraviny výrazne znižujú riziko srdcových ochorení.

Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie

Kukurica je bohatá na vitamíny i prospešná na trávenie

10:07 15.09.2025Zdravie

Kukurica je bohatá na mnohé vitamíny, minerály či bielkoviny. Je tiež prospešná na trávenie a obsahuje látky s antioxidačnými účinkami.

Vosveteit.sk
Ľudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoriaĽudstvo je uprostred veľkej evolučnej zmeny, tvrdia vedci. Evolúciu už neformuje DNA. Dôsledky môžu byť desivé, hovoria
Slnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiaceSlnko sa prebúdza. Vedci varujú pred katastrofou, ktorá môže ochromiť Zem na celé mesiace
POZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromiePOZOR! Tieto mobilné vírusy trápia Slovákov najviac, kradnú fotky a ohrozujú tvoje súkromie
Obrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia SlovákovObrovské množstvo finančných aplikácií zasahuje do nášho súkromia viac, ako by malo. Je medzi nimi aj obľúbená aplikácia Slovákov
Vyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C káblaVyzerajú rovnako, ale rozdiely ťa zaskočia! Toto musíš vedieť pred kúpou USB-C kábla
Cez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadeniaCez 40 % počítačov s Windows smeruje na smetisko dejín. Takto zistíš, či sa to týka aj tvojho zariadenia
Obrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcieObrovský prelom v liečbe obezity. Táto tabletka môže nahradiť drahé injekcie
Mesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétuMesiac od Zeme uteká každý rok čoraz ďalej. Vedci prezradili, čo to znamená pre našu planétu
Pred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovaťPred 60 rokmi to bola sci-fi vízia, dnes realita. Táto technológia vyzerá ako obyčajný prach, ale môže ťa špehovať
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP