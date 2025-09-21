Hardt: Ruské lietadlá vo vzdušnom priestore NATO by mali byť zostrelené
- DNES - 16:14
- Berlín
Prominentný člen nemeckého parlamentu volá po zostrelení ruských stíhacích lietadiel nad územím aliancie.
Zatiaľ čo spojenci v NATO zvažujú, ako reagovať na nedávne narušenia svojho vzdušného priestoru zo strany Ruska, prominentný člen nemeckého parlamentu nadhodil možnosť zostrelenia ruských stíhacích lietadiel nad územím aliancie, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.
„Kremeľ potrebuje jasný signál, aby sa zastavil,“ uviedol Jürgen Hardt, parlamentný hovorca pre zahraničnú politiku za konzervatívny blok kancelára Friedricha Merza, v článku uverejnenom v nedeľu mediálnou skupinou RND.
„Účinné bude len jasné posolstvo Rusku, že akékoľvek vojenské porušenie hraníc bude potrestané vojenskou silou vrátane zostrelenia ruských stíhacích lietadiel nad územím NATO,“ dodal Hardt. „Tieto provokácie a testy zo strany Ruska sa skončia len vtedy, ak budeme jasne reagovať na všetky vojenské porušenia hraníc,“ zdôraznil konzervatívny politik.
„Alternatívou pre ruskú vojnovú logiku by bolo pokračovať v eskalácii. Teraz ide o porušovanie vzdušného priestoru, čoskoro to bude bombardovanie jednotlivých cieľov a potom prídu ruskí vojaci,“ varoval Hardt.
Spojenci z NATO sa na budúci týždeň stretnú na konzultáciách po tom, ako Estónsko oznámilo, že tri ruské stíhacie lietadlá v piatok nelegálne vstúpili do jeho vzdušného priestoru. O týždeň skôr poľské a spojenecké sily po prvýkrát zostrelili ruské drony nad územím NATO, keď najmenej 19 bezpilotných lietadiel vstúpilo do poľského vzdušného priestoru.
Británia, Kanada aj Austrália oficiálne uznali Palestínsky štát
Premiéri Británie, Kanady aj Austrálie v nedeľu oznámili, že ich krajiny uznali Palestínsky štát.
Netanjahu: Vznik Palestínskeho štátu by „ohrozil existenciu“ Izraela
Izraelský premiér sa postaví proti snahám o vznik Palestínskeho štátu.
Zdržania na európskych letiskách pretrvávajú už druhý deň
Na viacerých európskych letiskách pretrvávajú aj v nedeľu meškania spôsobené piatkovým kybernetickým útokom na poskytovateľa tzv. odbavovacieho systému.
Estónsko žiada Bezpečnostnú radu OSN o zasadnutie kvôli ruskému leteckému vpádu
Estónske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Bezpečnostná rada OSN tento týždeň zvolá mimoriadne zasadnutie v súvislosti s vniknutím troch ruských lietadiel do vzdušného priestoru Estónska.