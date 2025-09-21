  • Články
Rekordné teploty na Slovensku: Víkend bol tropický, hlási SHMÚ

  • DNES - 16:11
  • Bratislava
Na viacerých miestach Slovenska zaznamenali počas víkendu rekordne vysoké teploty.

Teplota na juhozápade v sobotu (20. 9.) ojedinele dosiahla 30 stupňov Celzia, čo označujeme ako tropický deň. V nedeľu je ešte o málo teplejšie a tropický deň zaznamenali už na viacerých miestach juhozápadu Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Foto: shmu.sk

Veľmi teplo je podľa meteorológov aj na ostatnom území. Letný deň (teplota 25 stupňov Celzia a viac) zaznamenávajú aj na krajnom severe Oravy a Spiša. Ozrejmili však, že tropické dni (na krajnom severe letné dni) sa v poslednej septembrovej dekáde vyskytujú veľmi zriedkavo, niektoré stanice už zaznamenávajú aj rekordne vysoké hodnoty. „Ide tak o mimoriadny jav,“ doplnil SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
